void OnStart()

{

TArray<double> double_array; // il vettore ha la grandezza di default di 10

TArray<int> int_array(15); // il vettore ha la grandezza di 15

TArray<string> *string_array; // puntatore al vettore TArray<string>

//--- crea un oggetto dinamico

string_array=new TArray<string>(20);

//--- mostra il nome dell'oggetto, il tipo di dati e grandezza vettore nel Journal

PrintFormat("%s (%s)",TOSTR(double_array),double_array.Type());

PrintFormat("%s (%s)",TOSTR(int_array),int_array.Type());

PrintFormat("%s (%s)",TOSTR(string_array),string_array.Type());

//--- rimuove un oggetto dinamico prima di completare il programma

delete(string_array);

}