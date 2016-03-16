色付きパラボリックSAR

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
内容
パラボリックSARに色を加えました。
パラボリックSARテクニカル指標はトレンド市場の分析のために開発されました。インディケータは価格チャート上に構成されます。このインディケータは移動平均に似ており、唯一の違いはパラボリックSARはより高い加速度で移動し、価格の面でそのポジションを変更することがあるということです。インディケータは、強気市場（アップトレンド）では価格を下回り、弱気市場（下降トレンド）では価格を上回ります。
価格がパラボリックSARラインを横切る場合、インディケータが旋回し、その後の値は、価格の反対側に位置しています。このようにインディケータが旋回する際、1つ前の期間の高値または安値が出発点として役立ちます。インディケータの旋回は、トレンドの終了（補正段階またはもみ合い相場）または旋回のシグナルです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/90
