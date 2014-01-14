CodeBaseSeções
Parabolic SAR - indicador para MetaTrader 5

O indicador técnico Parabolic SAR foi desenvolvido para analisar a tendência dos mercados. Este indicador é construído no gráfico de preço. Este indicador é semelhante a Média Móvel, a única diferença é que o Parabolic SAR se move com uma aceleração e pode alterar sua posição conforme os termos de preço. O indicador está abaixo dos preços quando o mercado está em tendência de alta, quando ele está em tendência de baixa, o indicador estará acima do preço.

Se o preço cruza a linha do Parabolic SAR, o indicador altera sua posição, e sua posição seguinte estará situada do outro lado do preço. Quando tal indicador se reverte, o preço máximo ou mínimo do período anterior servirá como um novo ponto de partida. Quando o indicador se reverte, ele sinaliza que a tendência se acabou (estágio de correção ou lateralização), ou mudança na tendência.
O Parabolic SAR é um excelente indicador para fornecer pontos de saída. Posições compradas devem ser fechadas quando o preço cair abaixo da linha de SAR, posições vendidas devem ser fechadas quando o preço subir acima da linha de SAR. Isto significa que se deve rastrear o movimento do Parabolic SAR e manter as posições em aberto somente na direção de seu movimento. Muitas vezes é o caso em que o indicador seve como linha de trailing stop.

Se a posição comprada é aberta (ou seja, o preço está acima da linha SAR), a linha do Parabolic SAR irá subir, independentemente da direção que os preços tomaram. O tamanho do movimento da linha de SAR depende da magnitude do movimento de preço.

Indicador técnico Parabolic SAR

Indicador Parabolic SAR

Fórmula:

Para posições compradas:

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1))

Para posições vendidas:

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1))

onde:

  • SAR (i - 1) - valor do Parabolic SAR da barra anterior;
  • ACCELERATION - fator de aceleração;
  • HIGH (i - 1) - preço máximo do período anterior;
  • LOW (i - 1) - preço mínimo do período anterior.

O valor do indicador aumenta se o preço da barra atual for maior que a barra altista anterior e vice versa. O fator de aceleração (ACCELERATION) irá dobrar ao mesmo tempo, que irá fazer com que o Parabolic SAR se junte ao preço. Em outras palavras, quanto mais rápido o preço subir ou descer, mais rápido será a aproximação do indicador com o preço.

