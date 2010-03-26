CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Цветной параболик - индикатор для MetaTrader 5

Вадим | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3604
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Добавлены цвета в индикатор параболик.

Цветной Parabolic SAR

Цветной Parabolic SAR

Up and Down Indicator Up and Down Indicator

Индикатор позволяет лучше увидеть активность на рынке.

DemoBufferPattern DemoBufferPattern

Пример использования нескольких индикаторных буферов(Candles+Fractals+ZigzagColor+ColorMaLine).

WoodiesCCI WoodiesCCI

Торговая стратегия Woodie’s CCI. Описание прилагается.

AdoSuite v 1.0 AdoSuite v 1.0

Набор классов для работы с базами данных через интерфейсы ODBC и OLE DB.