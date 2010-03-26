Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Цветной параболик - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3604
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Добавлены цвета в индикатор параболик.
Цветной Parabolic SAR
Up and Down Indicator
Индикатор позволяет лучше увидеть активность на рынке.DemoBufferPattern
Пример использования нескольких индикаторных буферов(Candles+Fractals+ZigzagColor+ColorMaLine).
WoodiesCCI
Торговая стратегия Woodie’s CCI. Описание прилагается.AdoSuite v 1.0
Набор классов для работы с базами данных через интерфейсы ODBC и OLE DB.