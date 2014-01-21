抛物线 SAR 加入颜色。

抛物线 SAR 技术指标被开发用来分析市场趋势。本指标被建筑在价格图表。本指标类似于 均线，仅有的不同之处在于，抛物线 SAR 移动加速度更快，在价格区间会改变它的位置。本指标在牛市 (上升趋势) 中低于价格, 在熊市 (下跌趋势) 中, 高于价格。



如果价格与抛物 SAR 线交叉, 指标回转, 它的后续数值都会坐落在价格的另一边。当这样的指标回转发生，前一周期的最大或最小价格将作为起点。当指标做出回转, 它给出趋势结束的信号 (调整状态或横盘), 或它的反转。





