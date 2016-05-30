CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

InsTrend - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
906
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Instantaneous Trend Line






Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8434

High Low (ZigZag) High Low (ZigZag)

Indicador High_Low (ZigZag).

Oscilador Ondas de Elliott Oscilador Ondas de Elliott

Oscilador "Ondas de Elliott"

NRTR NRTR

Indicador NRTR.

Ilan1.4 Ilan1.4

Os autores argumentam que este sistema pode operar 24 horas por dia, com um lucro estável, mesmo no caso de um trader novato.