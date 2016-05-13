CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

High Low (ZigZag) - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1445
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador High_Low (ZigZag).


High Low (ZigZag)

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8335

InsTrend InsTrend

Indicador de linha de tendência instantânea InsTrend.

TestStops TestStops

O script mostra as condições corretas para colocar ordens Stop Loss e Take Profit.

Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

Indicador Elliott Wave Oscillator.

Camarilladt Camarilladt

Indicador Camarilladt.