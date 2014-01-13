CodeBaseSeções
Accumulation/Distribution - indicador para MetaTrader 5

O indicador técnico Accumulation/Distribution é determinado pelas mudanças de preço e volume. O volume atua como um coeficiente de ponderação na mudança do preço - quanto maior for o coeficiente (o volume), maior será a contribuição para a variação de preço (durante este período de tempo) no valor do indicador.

Na verdade, este indicador é uma variante do indicador On Balance Volume, que é usado com mais frequência. Ambos são usados para confirmar alterações nos preços por meio da medição de seus respectivos volumes de vendas.
Quando o indicador Accumulation/Distribution cresce, significa a acumulação (compra) de um ativo em particular, uma vez que a maior parte do volume de negócios está relacionada com uma tendência de alta nos preços. Quando o indicador cai, significa a distribuição (venda) do ativo, uma vez que a maior parte dos negócios está relacionada com uma tendência de queda nos preços.

Divergências entre o indicador Accumulation/Distribution e o preço do ativo indicam que uma mudança de preços está próxima. Normalmente, nos casos de tais divergências, a tendência de preço se move na direção em que o indicador se move. Assim, se o indicador está crescendo, e o preço do ativo está caindo, uma mudança de preço deve ser esperada.

Accumulation/Distribution

Fórmula:

Uma certa parte do volume diário é adicionado ou subtraído do valor atual acumulado do indicador. Quanto mais próximo o preço de fechamento estiver do preço máximo diário, maior será a parte adicionada. Quanto mais próximo o preço de fechamento estiver do preço mínimo diário, maior será a parte subtraída. Se o preço de fechamento estiver exatamente entre as máximas e mínimas do dia, o valor do indicador permanecerá inalterado.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

onde:

  • A/D(i) - valor do indicador Accumulation/Distribution para a barra atual;
  • CLOSE(i) - preço de fechamento da barra;
  • LOW(i) - o preço mínimo da barra;
  • HIGH(i) - o preço máximo da barra;
  • VOLUME(i) - volume;
  • A/D(i-1) - valor da barra anterior do indicador Accumulation/Distribution.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6

