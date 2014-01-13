Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Accumulation/Distribution - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 8169
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador técnico Accumulation/Distribution é determinado pelas mudanças de preço e volume. O volume atua como um coeficiente de ponderação na mudança do preço - quanto maior for o coeficiente (o volume), maior será a contribuição para a variação de preço (durante este período de tempo) no valor do indicador.
Na verdade, este indicador é uma variante do indicador On Balance Volume, que é usado com mais frequência. Ambos são usados para confirmar alterações nos preços por meio da medição de seus respectivos volumes de vendas.
Quando o indicador Accumulation/Distribution cresce, significa a acumulação (compra) de um ativo em particular, uma vez que a maior parte do volume de negócios está relacionada com uma tendência de alta nos preços. Quando o indicador cai, significa a distribuição (venda) do ativo, uma vez que a maior parte dos negócios está relacionada com uma tendência de queda nos preços.
Divergências entre o indicador Accumulation/Distribution e o preço do ativo indicam que uma mudança de preços está próxima. Normalmente, nos casos de tais divergências, a tendência de preço se move na direção em que o indicador se move. Assim, se o indicador está crescendo, e o preço do ativo está caindo, uma mudança de preço deve ser esperada.
Fórmula:
Uma certa parte do volume diário é adicionado ou subtraído do valor atual acumulado do indicador. Quanto mais próximo o preço de fechamento estiver do preço máximo diário, maior será a parte adicionada. Quanto mais próximo o preço de fechamento estiver do preço mínimo diário, maior será a parte subtraída. Se o preço de fechamento estiver exatamente entre as máximas e mínimas do dia, o valor do indicador permanecerá inalterado.
onde:
- A/D(i) - valor do indicador Accumulation/Distribution para a barra atual;
- CLOSE(i) - preço de fechamento da barra;
- LOW(i) - o preço mínimo da barra;
- HIGH(i) - o preço máximo da barra;
- VOLUME(i) - volume;
- A/D(i-1) - valor da barra anterior do indicador Accumulation/Distribution.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6
O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.Custom Hammer and Inverted Hammer
Martelo personalizado e martelo invertido
O Indicador Average Directional Movement Index (Índice de Movimento Direcional ou ADX) ajuda a determinar se há uma tendência nos preços.Average Directional Movement Index Wilder
O Indicador Average Directional Movement Index por Wilder (Índice de Movimento Direcional Médio por Wilder ou ADX Wilder) ajuda a determinar se há alguma tendência nos preços.