CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RSI com o sinal do Trend Catcher (RSI-TC_New) - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2488
Avaliação:
(28)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Matsu

Indicador RSI com o sinal do Trend Catcher.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7989

TD Sequential TD Sequential

Sequential is an automated trading system developed by Thomas DeMark.

Stoch_Sound_Email Stoch_Sound_Email

Indicador Stoch_Sound_Email.

Solar wind clean X Solar wind clean X

Indicador Solar wind clean X.

OrdersSuite Revision 1 OrdersSuite Revision 1

Funções para processamento das ordens de pares de moedas com preço a vista (Spot), ouro e prata "Spot" com manipulador de erros. Revisão 1: OrderModify2() e OrderProcess() (corrigidos), OrderProcess() e OrderSend2() (melhorados).