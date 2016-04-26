CodeBaseSeções
Indicadores

Stoch_Sound_Email - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizações:
702
Avaliação:
(2)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado

Indicador Stoch_Sound_Email.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7988

