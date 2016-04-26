CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

StepRSI_v5.2 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
747
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: igorad

A estratégia pabloski é implementada no indicador StepRSI_v5.2.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7896

StepMA_v7 StepMA_v7

Indicador StepMA_v7.

Level Trading Level Trading

Sistema de negociação intradiária.

StepChoppy_v2 StepChoppy_v2

Indicador StepChoppy_v2. Usa os indicadores: StepMA_v7, StepRSI_v5.2.

Parabolic_Alert Parabolic_Alert

Indicador Parabolic_Alert.