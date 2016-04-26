Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
StepRSI_v5.2 - indicador para MetaTrader 4
Autor: igorad
A estratégia pabloski é implementada no indicador StepRSI_v5.2.
StepMA_v7
Indicador StepMA_v7.Level Trading
Sistema de negociação intradiária.
StepChoppy_v2
Indicador StepChoppy_v2. Usa os indicadores: StepMA_v7, StepRSI_v5.2.Parabolic_Alert
Indicador Parabolic_Alert.