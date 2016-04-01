Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Russian20-hp1 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 781
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Gordago Software Corp
EA Russian20-hp1.
EA Russian20-hp1.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7616
EURUSD breakout v0.30
EA EURUSD breakout v0.30.imple-MACD-EA
EA imple-MACD-EA.
RSI trader v0.15
EA RSI trader v0.15. Utiliza o indicador RSI.RPM5_MT4_[ea]
EA RPM5_MT4_[ea].