Watch how to download trading robots for free
Find us on Twitter!
Join our fan page
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
Russian20-hp1 - expert for MetaTrader 4
- Views:
- 9263
- Rating:
-
- Published:
- Updated:
- Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: Gordago Software Corp
Adviser Russian20-hp1.
Adviser Russian20-hp1.
RSI trader v0.15
Adviser RSI trader v0.15. Uses indicator RSI.Plan x
Adviser plan x. Has left as is.
Multibreakout
Adviser Multibreakout.Noah10pips2006
Adviser Noah10pips2006.