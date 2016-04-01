CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

WcciChart - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
725
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Gaba

Indicador WcciChart.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7586

VTS VTS

Indicador VTS.

TTF+-+MW TTF+-+MW

Mais uma versão do indicador TTF, ele desenha pontos de COMPRA e VENDA.

WilliamR36 Com Alerta WilliamR36 Com Alerta

O indicador que exibe uma tendência.

ZigZag_Fibo_v2beta ZigZag_Fibo_v2beta

Indicador ZigZag com níveis de Fibo.