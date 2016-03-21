Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
WcciChart - Indikator für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Author: Gaba
Indikator WcciChart.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7586
VTS
Indikator VTS.TTF+-+MW
Eine weitere Version des Indikators TTF zum Darstellen von Kauf- und Verkaufsgelegenheiten.
WilliamR36 With Alert
Der Indikator zeigt einen Trend an.ZigZag_Fibo_v2beta
ZigZag Indikator mit Fobolevels.