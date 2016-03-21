CodeBaseKategorien
WcciChart - Indikator für den MetaTrader 4

Author: Gaba

Indikator WcciChart.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7586

VTS VTS

Indikator VTS.

TTF+-+MW TTF+-+MW

Eine weitere Version des Indikators TTF zum Darstellen von Kauf- und Verkaufsgelegenheiten.

WilliamR36 With Alert WilliamR36 With Alert

Der Indikator zeigt einen Trend an.

ZigZag_Fibo_v2beta ZigZag_Fibo_v2beta

ZigZag Indikator mit Fobolevels.