Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
T3 CCI - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 766
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: adoleh2000, graças ao Perky_z e Mojos Program
Indicador T3 CCI.
Indicador T3 CCI.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7579
T3
Indicador Т3.SmoothCandle S v1.00
Indicador SmoothCandle S v1.00.
Trend Manager Open2
Mais uma versão do Trend Manager.TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
Indicador TSD PP MACD FORCE Ind v1.