Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
T3 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 972
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: MojoFX
Indicador Т3.
Indicador Т3.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7578
SmoothCandle S v1.00
Indicador SmoothCandle S v1.00.SMA-Crossover_Signal
Indicador SMA Crossover Signal.
T3 CCI
Indicador T3 CCI.Trend Manager Open2
Mais uma versão do Trend Manager.