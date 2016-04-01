CodeBaseSeções
Indicadores

JMA RSX - indicador para MetaTrader 4

Autor: finger

Outra versão do indicador JMA.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7569

J_TPO_OSC J_TPO_OSC

Mais uma versão do indicador J TPO.

iAnchMom iAnchMom

Indicador iAnchMom.

MACD MACD

Indicador MACD.

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

O indicador que exibe os pontos de uma provável reversão.