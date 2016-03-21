CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

JMA RSX - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
750
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
JMA_RSX.mq4 (3.53 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: finger

Eine andere Version des Indikators JMA.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7569

J_TPO_OSC J_TPO_OSC

Eine weitere Version des Indikators J TPO.

iAnchMom iAnchMom

Indikator iAnchMom.

MACD MACD

MACD Indikator.

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

Der Indikator zeigt mögliche Handelspunkte.