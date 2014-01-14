Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Triple Exponential Average (TRIX) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 9555
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Triple Exponential Average (TRIX) foi desenvolvido por Jack Hutson como um oscilador das condições do mercado de sobrecompra/sobrevenda.
Também pode ser utilizado como indicador de dinâmica. A suavização tripla é usada para a remoção de componentes cíclicos em movimentos de preços com períodos menores do que a de TRIX.
A zona é utilizada como indicador do estado de sobrecompra ou sobrevenda (positivo e negativo, respectivamente). O sinal para comprar é quando cruzar a linha zero vindo de baixo, ou divergência "bulls" "; o sinal de venda é quando o indicador cruzar a linha zero vindo de cima, ou divergência "bears" com os preços. A característica distintiva do indicador é a filtração perfeita de ruídos de preços e a ausência de lag que é tão típica da maioria das moving averages.
Indicador Triple Exponential Average
Cálculo:Primeiramente, a Exponential Moving Average do preço é calculada:
- Price(i) - preço atual;
- N - período EMA;
- EMA1(i) - valor atual da Exponential Moving Average.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/76
A biblioteca MovingAverages contém funções de cálculo dos diferentes tipos de médias móveis.LoongClock
Um amostra muito simples de relógio.
Este oscilador mede a relação entre a soma de incrementos positivos e a soma de incrementos negativos durante um certo período.Triple Exponential Moving Average (TEMA)
TEMA pode ser usado no lugar de moving averages tradicionais. Ele pode ser usado para suavizar os dados de preço, bem como para suavizar outros indicadores.