O Triple Exponential Average (TRIX) foi desenvolvido por Jack Hutson como um oscilador das condições do mercado de sobrecompra/sobrevenda.



Também pode ser utilizado como indicador de dinâmica. A suavização tripla é usada para a remoção de componentes cíclicos em movimentos de preços com períodos menores do que a de TRIX.

A zona é utilizada como indicador do estado de sobrecompra ou sobrevenda (positivo e negativo, respectivamente). O sinal para comprar é quando cruzar a linha zero vindo de baixo, ou divergência "bulls" "; o sinal de venda é quando o indicador cruzar a linha zero vindo de cima, ou divergência "bears" com os preços. A característica distintiva do indicador é a filtração perfeita de ruídos de preços e a ausência de lag que é tão típica da maioria das moving averages.

Indicador Triple Exponential Average



Cálculo:

EMA1(i) = EMA(Price, N, i)



Price(i) - preço atual;

N - período EMA;

EMA1(i) - valor atual da Exponential Moving Average.

EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).



EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);



TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i - 1))/ EMA3(i-1)

