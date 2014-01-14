CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Triple Exponential Average (TRIX) - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
9555
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Triple Exponential Average (TRIX) foi desenvolvido por Jack Hutson como um oscilador das condições do mercado de sobrecompra/sobrevenda.

Também pode ser utilizado como indicador de dinâmica. A suavização tripla é usada para a remoção de componentes cíclicos em movimentos de preços com períodos menores do que a de TRIX.

A zona é utilizada como indicador do estado de sobrecompra ou sobrevenda (positivo e negativo, respectivamente). O sinal para comprar é quando cruzar a linha zero vindo de baixo, ou divergência "bulls" "; o sinal de venda é quando o indicador cruzar a linha zero vindo de cima, ou divergência "bears" com os preços. A característica distintiva do indicador é a filtração perfeita de ruídos de preços e a ausência de lag que é tão típica da maioria das moving averages.

Indicador Triple Exponential Average

Indicador Triple Exponential Average

Cálculo:

Primeiramente, a Exponential Moving Average do preço é calculada:
EMA1(i) = EMA(Price, N, i)
onde:
  • Price(i) - preço atual;
  • N - período EMA;
  • EMA1(i) - valor atual da Exponential Moving Average.
Em seguida, a segunda suavização da média obtida é realizada - suavização exponencial dupla:
EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).
A Exponential Moving Average dupla é suavizada exponencialmente mais uma vez - nós temos então a Triple Exponential Moving Average:
EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);
Agora o próprio indicador é calculado:
TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i - 1))/ EMA3(i-1)

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/76

MovingAverages MovingAverages

A biblioteca MovingAverages contém funções de cálculo dos diferentes tipos de médias móveis.

LoongClock LoongClock

Um amostra muito simples de relógio.

Variable Index Dynamic Average (VIDYA) Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

Este oscilador mede a relação entre a soma de incrementos positivos e a soma de incrementos negativos durante um certo período.

Triple Exponential Moving Average (TEMA) Triple Exponential Moving Average (TEMA)

TEMA pode ser usado no lugar de moving averages tradicionais. Ele pode ser usado para suavizar os dados de preço, bem como para suavizar outros indicadores.