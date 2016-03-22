CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Digital PCCI filter - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español 日本語
Visualizações:
791
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Sergey Iljukhin

Indicador de filtro Digital PCCI.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7200

Digital MACD Digital MACD

Mais uma versão do indicador digital.

TTM-Trend TTM-Trend

Indicador TTM-Trend

Digital CCI Woodies Digital CCI Woodies

Indicador Digital CCI Woodies

Rsx Rsx

Indicador Rsx