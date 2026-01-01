CodeBaseSeções
DeltaFusionLite não está disponível

O código foi descontinuado. Mas um imenso banco de códigos continua à sua disposição, para que você possa encontrar o código certo.

DeltaFusionLite DeltaFusionLite

O DeltaFusion Lite é a versão simplificada do indicador DeltaFusionPro para MT4. Ele calcula e exibe o Delta cumulativo e o Delta líquido, dando aos operadores uma visão clara da pressão de compra e venda em cada candle. Ao analisar a distribuição do volume entre compra e venda, ele ajuda a identificar mudanças no sentimento do mercado, possíveis reversões e vários tipos de divergências entre preço e volume.

Heikin Ashi Lines Heikin Ashi Lines

Uma maneira mais simples de exibir o Heikin Ashi

Canal de preços Canal de preços

Esse é um indicador simples de canal de preço que permite ao usuário personalizar as cores do período e da linha, sendo frequentemente usado em estratégias de quebra de canal.

Candle Grids Candle Grids

Desenhe um retângulo no gráfico para plotar grades personalizadas com base no valor dos pontos na entrada

OnTickMulti OnTickMulti

OnTick de vários símbolos.

