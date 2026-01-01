DeltaFusionLite não está disponível
O código foi descontinuado. Mas um imenso banco de códigos continua à sua disposição, para que você possa encontrar o código certo.
Você pode conferir outros códigos para o MetaTrader 5:
O DeltaFusion Lite é a versão simplificada do indicador DeltaFusionPro para MT4. Ele calcula e exibe o Delta cumulativo e o Delta líquido, dando aos operadores uma visão clara da pressão de compra e venda em cada candle. Ao analisar a distribuição do volume entre compra e venda, ele ajuda a identificar mudanças no sentimento do mercado, possíveis reversões e vários tipos de divergências entre preço e volume.
