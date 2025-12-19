Unisciti alla nostra fan page
TickCompressor - con compressione di 1 tick a 2-3 byte in media - libreria per MetaTrader 5
Compressione dei dati di tick per l'archiviazione in forma compatta fino a 3,5 volte più compatta dei file MQ .tcs. E per lavorare velocemente con essi, dato che la lettura di 3 byte richiede meno tempo rispetto ai 60 byte della struttura MqlTick.
La dimensione del file per il 2023 con Ask, Bid, time con compressione ZIP aggiuntiva dei blocchi di dati è visibile nella schermata:
Dimensione del file in formato .tcs per il 2023:
3,56 volte la compressione.
Per memorizzare i tick, vengono utilizzate le differenze dei prezzi Ask e Bid rispetto al prezzo precedente. Spesso (fino al 50-70% di tutti i tick) non supera i (-8-7) punti e può essere registrata con 4 bit. Ask e Bid sono combinati in 1 byte.
Più 1 byte per memorizzare la differenza di tempo da 0 a 255 millisecondi (nel codice fino a 229, i valori superiori a 229 sono utilizzati per codificare i tick che sono oltre i -8...7 punti).
Se i prezzi o i tempi differiscono per valori maggiori, vengono impacchettati in un numero maggiore di byte.
Per un'ulteriore compressione è possibile applicare l'archiviazione ZIP. La dimensione dei dati viene ridotta fino a 2 volte.
In alternativa, è possibile effettuare una compressione a 3 byte, con Ask e Bid da -129 a 128 compressi a 8 bit o 1 byte ciascuno. Più 1 byte per l'ora, per un totale di 3 byte per la maggior parte dei tick.
A volte(https://www.mql5.com/ru/forum/499639/page6#comment_58544810), se ci sono più tick compressi a 2 byte che a 4 byte, è più efficiente comprimere a 3 byte. È necessario esaminare le statistiche dello strumento.
È possibile modificare la compressione massima a 3 byte con il comando:
#define compressTo3Bytes // comprimere i tick a 3 byte invece che a 2.
Elementi di spunta per la memorizzazione in forma compressa
Sono programmate 3 varianti di elementi di tick per la memorizzazione:
- Ask, Bid, time_msc
- Ask, Bid, time_msc, volume_reale
- Tutti gli elementi Ask, Bid, Last, time_msc, volume_real, flag (il volume int è calcolato dal volume_real).
Possono anche essere ulteriormente compressi in ZIP. In totale ci saranno 6 varianti
method=1;//1...6 BidAsk_=1, BidAskVolume_=2, All_=3, BidAsk_Zipped=4, BidAskVolume_Zipped=5, All_Zipped=6
Prima di avviare la compressione, è necessario passare alla classe la variante di memorizzazione dei tick e alcuni parametri standard utilizzati per i calcoli e la normalizzazione dei prezzi.
TickCompressor Compressor2; double VolumeStep_=SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP); Compressor2.Start(method,_Point,VolumeStep_,_Digits);
Se l'Expert Advisor utilizza dei flag, questi possono essere ripristinati dalle variazioni di prezzo con il comando
#define RestoreFlags // ripristina i flag dei tick dal cambio di ask, bid, volume - aggiungerà il 7% al tempo di generazione dei tick 931 invece di 869ms
Si allega l'Expert Advisor per il test di compressione, che fornirà statistiche sulla velocità e sul tasso di compressione. È possibile vedere un esempio di compressione e decompressione dei tick.
Un esempio di Expert Advisor per il trading può essere visualizzato qui https://www.mql5.com/it/code/65821.
Statistiche per la compressione a 2 e 3 byte:
|Compressione a 2 byte:
|Compressione a 3 byte
|Ticks: 47707712
Dimensione compressa: 135718404
Compressione di 2862666420 bytes in 135718404 bytes ==> 4,74%
Prestazioni di compressione: 764 MB/s
Prestazioni di compressione: 13,4 Ticks (milioni)/sec.
Criterio di compressione: 281,7
Prestazioni di decompressione: 3550 MB/s
Prestazioni di decompressione: 62,0 ticks (milioni)/sec.
Criterio di decompressione: 1308,8
Statistiche dell'esperto https://www.
m ql5.com/en/code/65821
per BTCUSDT
-------------------- Statistiche: -------------------- 2 byte: 70,1%, 50705359 zecche
4 byte: 17,1%, 12350966 zecche
5 byte: 12,7%, 9185484 zecche
6 byte: 0. 0%, 15274 zecche 0%, 15274 zecche
11 byte: 0,1%, 46214 zecche
12 byte: 0,0%, 1 zecca
24 byte: 0,0%, 1 zecca
Totale: 72303299 zecche, 197342036 byte.
Media: 2,729 byte per zecca
Dimensioni non zippate: 197342036. Dimensione zippata: 108302550. Compressione ZIP: 54,9%
Media: 1,498 byte per tick
Per EURUSD
-------------------- Statistiche: --------------------
2 byte: 66,2%, 29694779 ticks
4 byte: 2,3%, 1022937 ticks
5 byte: 31,5%, 14106637 ticks
6 byte: 0. 0%, 25 ticks 7 byte: 0,0%, 25 ticks 0%, 25 zecche
7 byte: 0,0%, 8 zecche
11 byte: 0,0%, 800 zecche
12 byte: 0,0%, 3 zecche
13 byte: 0,0%, 4 zecche
24 byte: 0,0%, 1 zecca
Totale: 44825194 zecche, 134023609 byte.
Media: 2,99 byte per zecca
Dimensioni non zippate: 134023609. Dimensione zippata: 95495454. Compressione ZIP: 71,3%
Media: 2,13 byte per tick
|Tick: 47707712
Dimensione compressa: 169378137
Compressione di 2862462720 byte in 169378137 byte ==> 5,92%
Prestazioni di compressione: 623 MB/s
Prestazioni di compressione: 10,9 Tick (milioni)/sec.
Criterio delle prestazioni di compressione: 183.9
Prestazioni di decompressione: 3225 MB/s
Prestazioni di decompressione: 56,4 ticks (milioni)/sec.
Criterio di decompressione: 952,6
Corretto = vero
Statistiche di Expert https://www.mql5.com/en/code/65821
per BTCUSDT
-------------------- Statistiche: --------------------
3 byte: 86,6%, 62644158 zecche
4 byte: 0,6%, 412167 zecche
5 byte: 12,7%, 9185484 zecche
6 byte: 0. 0%, 15274 zecche --------------------0%, 15274 zecche
11 byte: 0,1%, 46214 zecche
12 byte: 0,0%, 1 zecca
24 byte: 0,0%, 1 zecca
Totale: 72303299 zecche, 236108596 byte.
Media: 3,266 byte per zecca
Dimensioni non zippate: 236108596. Dimensione zippata: 105802525. Compressione ZIP: 44,8%
Media: 1,463 byte per tick
Per EURUSD
3 byte: 66,5%, 29801633 tick
4 byte: 2,0%, 916083 tick
5 byte: 31,5%, 14106637 tick
6 byte: 0,0%, 25 tick
7 byte: 0. 0%, 8 tick 11 byte: 0.0%, 8 zecche
11 byte: 0,0%, 800 zecche
12 byte: 0,0%, 3 zecche
13 byte: 0,0%, 4 zecche
24 byte: 0,0%, 1 zecca
Totale: 44825194 zecche, 163611534 byte.
Media: 3,65 byte per zecca
Dimensione non zippata: 163611534. Dimensione zippata: 96541155. Compressione ZIP: 59,0%
Media: 2,154 byte per tick
Esempi di codice
Compressione dei tick
Blocco per blocco:
int ZIPpos=0;/contatore di byte compressi if(Amount>ticks_per_block){// > 1 blocco - incollare i blocchi da tmp a Ticks2 for(int start=0; start<Amount; start+=ticks_per_block){ Compressor2.Compress(Ticks, tmp, start, (Amount > start + ticks_per_block ? ticks_per_block : Amount - start)); ZIPpos+=ArrayCopy(Ticks2,tmp,ZIPpos); //copiare alla fine di Ticks2 } }else{//1 blocco - decompressione direttamente in Ticks2 Compressor2.Compress(Ticks, Ticks2, 0, Amount); }
Se si imposta che il numero di tick in 1 blocco sia maggiore del totale dei tick nell'array, questo verrà compresso in 1 blocco.
Se si ha sempre bisogno di una compressione in 1 blocco, si può usare il comando
Compressor2.Compress(Ticks,Ticks2);
Ma la velocità di decompressione di un blocco così grande o molto grande potrebbe essere 2 volte più lenta. Inoltre, un blocco di grandi dimensioni comporta un notevole consumo di memoria.
Disimballaggio dei tick
Quando si scompatta è auspicabile conoscere il numero di tick impacchettati. L'array del ricevitore deve avere questa dimensione.
ArrayResize(Ticks3,Amount);
La dimensione può essere salvata in un file, ad esempio. Per poi utilizzarla al momento del disimballaggio.
Se la dimensione non è nota, è possibile modificare la dimensione all'interno del ciclo in base al numero di tick nel blocco.
/rallentare ArrayResize(Ticks3,total_ticks+ticks_per_block,10000000); //ridimensiona un array di grandi dimensioni: funziona più lentamente rispetto alla sovrascrittura di un piccolo blocco
Questo codice ottiene i tick blocco per blocco. Se c'è un solo blocco grande, lo conta correttamente. I tick non vengono raccolti in un grande array, ma possono essere elaborati immediatamente dalla strategia Strategy(Ticks3[j]);
while (ZIPpos<ArraySize(Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos);//dimensionare il blocco successivo, aumentare ZIPpos di 4 uint s = ArrayCopy(tmp,Ticks2,0,ZIPpos,nextSize); // copia del nuovo blocco in tmp con dimensione nextSize //più lento di un fattore 3 ArrayResize(Ticks3,total_ticks+ticks_per_block,10000000); //ridimensiona un array di grandi dimensioni - funziona più lentamente della sovrascrittura di un piccolo blocco //total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks);//disimpacchetta il blocco e lo aggiunge a Ticks3. total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,0); //disimpacchetta il blocco e lo sovrascrive in Ticks3 ZIPpos+=nextSize; for (int j = 0; j < ticks; j++){ Strategy(Ticks3[j]);}//strategia };
Raccoglie i tick di tutti i blocchi in un unico grande array:
while (ZIPpos<ArraySize(Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos);//dimensionare il blocco successivo, aumentare ZIPpos di 4 uint s = ArrayCopy(tmp,Ticks2,0,ZIPpos,nextSize); // copia del nuovo blocco in tmp con dimensione nextSize //più lento ArrayResize(Ticks3,total_ticks+ticks_per_block,10000000); //ridimensiona un array di grandi dimensioni - funziona più lentamente della sovrascrittura di un piccolo blocco total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks);//disimpacchetta il blocco e lo aggiunge a Ticks3 //total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,0); //scompatta il blocco e lo sovrascrive in Ticks3 ZIPpos+=nextSize; //per (int j = 0; j < ticks; j++){ Strategia(Ticks3[j]);}/strategia };
O una riga. Deve essere registrato solo 1 blocco. Se sono di più, utilizzare le due varianti di codice sopra descritte.
total_ticks=Compressor3.DeCompress(Ticks2,Ticks3);
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/66201
