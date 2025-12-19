Compressione dei dati di tick per l'archiviazione in forma compatta fino a 3,5 volte più compatta dei file MQ .tcs. E per lavorare velocemente con essi, dato che la lettura di 3 byte richiede meno tempo rispetto ai 60 byte della struttura MqlTick.

La dimensione del file per il 2023 con Ask, Bid, time con compressione ZIP aggiuntiva dei blocchi di dati è visibile nella schermata:





Dimensione del file in formato .tcs per il 2023:



3,56 volte la compressione.



Per memorizzare i tick, vengono utilizzate le differenze dei prezzi Ask e Bid rispetto al prezzo precedente. Spesso (fino al 50-70% di tutti i tick) non supera i (-8-7) punti e può essere registrata con 4 bit. Ask e Bid sono combinati in 1 byte.

Più 1 byte per memorizzare la differenza di tempo da 0 a 255 millisecondi (nel codice fino a 229, i valori superiori a 229 sono utilizzati per codificare i tick che sono oltre i -8...7 punti).

Se i prezzi o i tempi differiscono per valori maggiori, vengono impacchettati in un numero maggiore di byte.

Per un'ulteriore compressione è possibile applicare l'archiviazione ZIP. La dimensione dei dati viene ridotta fino a 2 volte.

In alternativa, è possibile effettuare una compressione a 3 byte, con Ask e Bid da -129 a 128 compressi a 8 bit o 1 byte ciascuno. Più 1 byte per l'ora, per un totale di 3 byte per la maggior parte dei tick.

A volte(https://www.mql5.com/ru/forum/499639/page6#comment_58544810), se ci sono più tick compressi a 2 byte che a 4 byte, è più efficiente comprimere a 3 byte. È necessario esaminare le statistiche dello strumento.

È possibile modificare la compressione massima a 3 byte con il comando:

#define compressTo3Bytes





Elementi di spunta per la memorizzazione in forma compressa



Sono programmate 3 varianti di elementi di tick per la memorizzazione:

Ask, Bid, time_msc Ask, Bid, time_msc, volume_reale Tutti gli elementi Ask, Bid, Last, time_msc, volume_real, flag (il volume int è calcolato dal volume_real).

Possono anche essere ulteriormente compressi in ZIP. In totale ci saranno 6 varianti



method= 1 ;

Prima di avviare la compressione, è necessario passare alla classe la variante di memorizzazione dei tick e alcuni parametri standard utilizzati per i calcoli e la normalizzazione dei prezzi.



TickCompressor Compressor2; double VolumeStep_= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP ); Compressor2.Start(method, _Point ,VolumeStep_, _Digits );

Se l'Expert Advisor utilizza dei flag, questi possono essere ripristinati dalle variazioni di prezzo con il comando



#define RestoreFlags

Si allega l'Expert Advisor per il test di compressione, che fornirà statistiche sulla velocità e sul tasso di compressione. È possibile vedere un esempio di compressione e decompressione dei tick.



Un esempio di Expert Advisor per il trading può essere visualizzato qui https://www.mql5.com/it/code/65821.

Statistiche per la compressione a 2 e 3 byte:



Compressione a 2 byte: Compressione a 3 byte

Ticks: 47707712

Dimensione compressa: 135718404

Compressione di 2862666420 bytes in 135718404 bytes ==> 4,74%

Prestazioni di compressione: 764 MB/s

Prestazioni di compressione: 13,4 Ticks (milioni)/sec.

Criterio di compressione: 281,7

Prestazioni di decompressione: 3550 MB/s

Prestazioni di decompressione: 62,0 ticks (milioni)/sec.

Criterio di decompressione: 1308,8





Statistiche dell'esperto https://www.

m ql5.com/en/code/65821

per BTCUSDT



-------------------- Statistiche: -------------------- 2 byte: 70,1%, 50705359 zecche

4 byte: 17,1%, 12350966 zecche

5 byte: 12,7%, 9185484 zecche

6 byte: 0. 0%, 15274 zecche 0%, 15274 zecche

11 byte: 0,1%, 46214 zecche

12 byte: 0,0%, 1 zecca

24 byte: 0,0%, 1 zecca

Totale: 72303299 zecche, 197342036 byte.

Media: 2,729 byte per zecca

Dimensioni non zippate: 197342036. Dimensione zippata: 108302550. Compressione ZIP: 54,9%

Media: 1,498 byte per tick



Per EURUSD



-------------------- Statistiche: --------------------

2 byte: 66,2%, 29694779 ticks

4 byte: 2,3%, 1022937 ticks

5 byte: 31,5%, 14106637 ticks

6 byte: 0. 0%, 25 ticks 7 byte: 0,0%, 25 ticks 0%, 25 zecche

7 byte: 0,0%, 8 zecche

11 byte: 0,0%, 800 zecche

12 byte: 0,0%, 3 zecche

13 byte: 0,0%, 4 zecche

24 byte: 0,0%, 1 zecca

Totale: 44825194 zecche, 134023609 byte.

Media: 2,99 byte per zecca

Dimensioni non zippate: 134023609. Dimensione zippata: 95495454. Compressione ZIP: 71,3%

Media: 2,13 byte per tick

Tick: 47707712

Dimensione compressa: 169378137

Compressione di 2862462720 byte in 169378137 byte ==> 5,92%

Prestazioni di compressione: 623 MB/s

Prestazioni di compressione: 10,9 Tick (milioni)/sec.

Criterio delle prestazioni di compressione: 183.9

Prestazioni di decompressione: 3225 MB/s

Prestazioni di decompressione: 56,4 ticks (milioni)/sec.

Criterio di decompressione: 952,6

Corretto = vero



Statistiche di Expert https://www.mql5.com/en/code/65821

per BTCUSDT



-------------------- Statistiche: --------------------

3 byte: 86,6%, 62644158 zecche

4 byte: 0,6%, 412167 zecche

5 byte: 12,7%, 9185484 zecche

6 byte: 0. 0%, 15274 zecche --------------------0%, 15274 zecche

11 byte: 0,1%, 46214 zecche

12 byte: 0,0%, 1 zecca

24 byte: 0,0%, 1 zecca

Totale: 72303299 zecche, 236108596 byte.

Media: 3,266 byte per zecca

Dimensioni non zippate: 236108596. Dimensione zippata: 105802525. Compressione ZIP: 44,8%

Media: 1,463 byte per tick



Per EURUSD



3 byte: 66,5%, 29801633 tick

4 byte: 2,0%, 916083 tick

5 byte: 31,5%, 14106637 tick

6 byte: 0,0%, 25 tick

7 byte: 0. 0%, 8 tick 11 byte: 0.0%, 8 zecche

11 byte: 0,0%, 800 zecche

12 byte: 0,0%, 3 zecche

13 byte: 0,0%, 4 zecche

24 byte: 0,0%, 1 zecca

Totale: 44825194 zecche, 163611534 byte.

Media: 3,65 byte per zecca

Dimensione non zippata: 163611534. Dimensione zippata: 96541155. Compressione ZIP: 59,0%

Media: 2,154 byte per tick

Esempi di codice

Compressione dei tick

Blocco per blocco:



int ZIPpos= 0 ; if (Amount>ticks_per_block){ for ( int start= 0 ; start<Amount; start+=ticks_per_block){ Compressor2.Compress(Ticks, tmp, start, (Amount > start + ticks_per_block ? ticks_per_block : Amount - start)); ZIPpos+= ArrayCopy (Ticks2,tmp,ZIPpos); } } else { Compressor2.Compress(Ticks, Ticks2, 0 , Amount); }

Se si imposta che il numero di tick in 1 blocco sia maggiore del totale dei tick nell'array, questo verrà compresso in 1 blocco.

Se si ha sempre bisogno di una compressione in 1 blocco, si può usare il comando

Compressor2.Compress(Ticks,Ticks2);

Ma la velocità di decompressione di un blocco così grande o molto grande potrebbe essere 2 volte più lenta. Inoltre, un blocco di grandi dimensioni comporta un notevole consumo di memoria.





Disimballaggio dei tick

Quando si scompatta è auspicabile conoscere il numero di tick impacchettati. L'array del ricevitore deve avere questa dimensione.

ArrayResize (Ticks3,Amount);

La dimensione può essere salvata in un file, ad esempio. Per poi utilizzarla al momento del disimballaggio.

Se la dimensione non è nota, è possibile modificare la dimensione all'interno del ciclo in base al numero di tick nel blocco.

ArrayResize (Ticks3,total_ticks+ticks_per_block, 10000000 );





Questo codice ottiene i tick blocco per blocco. Se c'è un solo blocco grande, lo conta correttamente. I tick non vengono raccolti in un grande array, ma possono essere elaborati immediatamente dalla strategia Strategy(Ticks3[j]);

while (ZIPpos< ArraySize (Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos); uint s = ArrayCopy (tmp,Ticks2, 0 ,ZIPpos,nextSize); total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize, 0 ); ZIPpos+=nextSize; for ( int j = 0 ; j < ticks; j++){ Strategy(Ticks3[j]);} };





Raccoglie i tick di tutti i blocchi in un unico grande array:

while (ZIPpos< ArraySize (Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos); uint s = ArrayCopy (tmp,Ticks2, 0 ,ZIPpos,nextSize); total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks); ZIPpos+=nextSize; };



O una riga. Deve essere registrato solo 1 blocco. Se sono di più, utilizzare le due varianti di codice sopra descritte.



total_ticks=Compressor3.DeCompress(Ticks2,Ticks3);



