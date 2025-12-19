코드베이스섹션
라이브러리

TickCompressor - 평균 1 틱에서 2-3 바이트 압축 - MetaTrader 5용 라이브러리

Aleksei Kuznetsov
조회수:
7
평가:
(1)
게시됨:
\MQL5\Include\Forester\
TickCompressor.mqh (39.54 KB) 조회
Test_TickCompressor.mq5 (6.91 KB) 조회
MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
틱 데이터를 압축하여 .tcs MQ 파일보다 최대 3.5배 더 컴팩트한 형태로 저장합니다. 또한 60바이트의 MqlTick 구조보다 3바이트를 읽는 데 걸리는 시간이 짧기 때문에 빠른 작업이 가능합니다.

데이터 블록의 추가 ZIP 압축이 적용된 2023년 Ask, Bid, 시간의 파일 크기는 스크린샷에서 확인할 수 있습니다:

2023년 .tcs 형식의 파일 크기:

3.56배 압축.

틱을 저장하기 위해 이전 가격과의 매도 호가와 매수 호가의 차이가 사용됩니다. 종종 (전체 틱의 최대 50...70%) (-8...7) 포인트를 초과하지 않으며, 4비트로 기록할 수 있습니다. 매도 호가와 매수 호가는 1바이트로 합쳐집니다.
여기에 1바이트를 더해 0~255밀리초의 시간차를 저장합니다(최대 229까지의 코드에서 229 이상의 값은 -8...7포인트를 초과하는 틱을 인코딩하는 데 사용됨).

가격이나 시간이 더 큰 값으로 다를 경우 더 큰 바이트 수로 패킹됩니다.

추가 압축을 위해 ZIP 아카이브를 적용할 수 있습니다. 데이터 크기가 최대 2배까지 줄어듭니다.

또는 -129~128의 Ask와 Bid를 각각 8비트 또는 1바이트로 압축하여 3바이트로 압축할 수도 있습니다. 여기에 시간 1바이트가 더해져 대부분의 경우 총 3바이트가 됩니다.
가끔(https://www.mql5.com/ru/forum/499639/page6#comment_58544810) 4바이트보다 2바이트로 압축되는 틱이 더 많은 경우 3바이트로 압축하는 것이 더 효율적일 수 있습니다. 계측기 통계를 살펴봐야 합니다.
명령을 사용하여 최대 압축을 3바이트로 전환할 수 있습니다:

#define  compressTo3Bytes // 틱을 2바이트가 아닌 3바이트로 압축합니다.


압축된 형태로 저장할 틱 요소

저장용 틱 요소는 3가지 변형이 프로그래밍되어 있습니다:

  1. 매도, 매수, 시간_msc
  2. Ask, Bid, time_msc, volume_real
  3. 모든 요소 Ask, Bid, Last, time_msc, volume_real, flags(int volume은 volume_real에서 계산됨).

추가로 ZIP으로 압축할 수도 있습니다. 총 6가지 변형이 있습니다.

method=1;//1...6 BidAsk_=1, BidAskVolume_=2, All_=3, BidAsk_Zipped=4, BidAskVolume_Zipped=5, All_Zipped=6

압축을 시작하기 전에 틱 스토리지의 변형과 가격 계산 및 정규화에 사용되는 몇 가지 표준 매개 변수를 클래스에 전달해야 합니다.

    TickCompressor Compressor2;
    double VolumeStep_=SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP);
    Compressor2.Start(method,_Point,VolumeStep_,_Digits);

전문가 조언자가 플래그를 사용하는 경우 다음 명령으로 가격 변동에서 플래그를 복원할 수 있습니다.

#define  RestoreFlags // 요청, 입찰, 볼륨 변경에서 틱 플래그 복원 - 틱 생성 시간이 869ms가 아닌 931로 7% 추가됩니다.

압축 테스트를 위한 전문가 어드바이저가 첨부되어 있으며, 속도와 압축률에 대한 통계를 제공합니다. 틱의 압축 및 압축 해제 예제를 볼 수 있습니다.

거래용 전문가 어드바이저의 예는 여기에서 볼 수 있습니다 https://www.mql5.com/ko/code/65821.

2바이트 및 3바이트 압축에 대한 통계:

2바이트로 압축: 3바이트로 압축
틱: 47707712
압축 크기: 135718404
2862666420 바이트를 135718404 바이트로 압축 ==> 4.74%
압축 성능: 764 MB/s
압축 성능: 13.4 틱(백만)/초.
압축 성능 기준: 281.7
압축 해제 성능: 3550 MB/s
압축 해제 성능: 62.0 틱(수백만)/초
압축 해제 성능 기준: 1308.8


전문가 통계 https://www.mql5.com/en/code/65821
for BTCUSDT

-------------------- 통계: --------------------
2바이트: 70.1%, 50705359 틱
4바이트: 17.1%, 12350966 틱
5바이트: 12.7%, 9185484 틱
6바이트: 0.0%, 15274 틱
11바이트: 0.1%, 46214 틱
12바이트: 0.0%, 1 틱
24바이트: 0.0%, 1 틱
합계: 72303299 틱, 197342036 바이트.
평균: 틱당 2.729바이트
압축 해제된 크기: 197342036. 압축 크기: 108302550. ZIP 압축: 54.9%
평균: 틱당 1.498바이트

EURUSD의 경우

-------------------- 통계: --------------------
2바이트: 66.2%, 29694779 틱
4바이트: 2.3%, 1022937 틱
5바이트: 31.5%, 14106637 틱
6바이트: 0.0%, 25 틱
7바이트: 0.0%, 8 틱
11바이트: 0.0%, 800 틱
12바이트: 0.0%, 3 틱
13바이트: 0.0%, 4 틱
24바이트: 0.0%, 1 틱
합계: 44825194 틱, 134023609 바이트.
평균: 2.99 바이트당
압축 해제된 크기: 134023609. 압축 크기: 95495454. ZIP 압축: 71.3 %
평균: 틱당 2.13 바이트
 틱: 47707712
압축 크기: 169378137
2862462720 바이트를 169378137 바이트로 압축 ==> 5.92%
압축 성능: 623 MB/s
압축 성능: 10.9 틱(백만)/초.
압축 성능 기준: 183.9
압축 해제 성능: 3225 MB/s
압축 해제 성능: 56.4 틱(백만)/초
압축 해제 성능 기준: 952.6
Correct = true

통계 출처: 전문가 https://www.mql5.com/en/code/65821
for BTCUSDT

-------------------- 통계: --------------------
3바이트: 86.6%, 62644158 틱
4바이트: 0.6%, 412167 틱
5바이트: 12.7%, 9185484 틱
6바이트: 0.0%, 15274 틱
11바이트: 0.1%, 46214 틱
12바이트: 0.0%, 1 틱
24바이트: 0.0%, 1 틱
합계: 72303299 틱, 236108596 바이트.
평균: 틱당 3.266 바이트
압축 해제 크기: 236108596. 압축 크기: 105802525. ZIP 압축: 44.8%
평균: 틱당 1.463바이트

EURUSD의 경우

3바이트: 66.5%, 29801633 틱
4바이트: 2.0%, 916083 틱
5바이트: 31.5%, 14106637 틱
6바이트: 0.0%, 25 틱
7바이트: 0.0%, 8틱
11바이트: 0.0%, 800틱
12바이트: 0.0%, 3틱
13바이트: 0.0%, 4틱
24바이트: 0.0%, 1틱
합계: 44825194 틱, 163611534 바이트.
평균: 틱당 3.65바이트
압축 해제된 크기: 163611534. 압축 크기: 96541155. ZIP 압축: 59.0%
평균: 틱당 2.154바이트

코드 예시

틱 압축

블록 단위로:

    int ZIPpos=0;//압축 바이트 카운터
    if(Amount>ticks_per_block){// > 1 블록 - tmp에서 Ticks2로 블록 붙이기
       for(int start=0; start<Amount; start+=ticks_per_block){
          Compressor2.Compress(Ticks, tmp, start, (Amount > start + ticks_per_block ? ticks_per_block : Amount - start));
          ZIPpos+=ArrayCopy(Ticks2,tmp,ZIPpos); //Ticks2 끝으로 복사
       }
    }else{//1 블록 - Ticks2로 직접 포장 풀기
       Compressor2.Compress(Ticks, Ticks2, 0, Amount);
    }

1블록의 틱 수를 배열의 총 틱 수보다 크게 설정하면 1블록으로 압축됩니다.

항상 1블록으로 압축해야 하는 경우 다음을 사용할 수 있습니다.

Compressor2.Compress(Ticks,Ticks2);

그러나 이렇게 크거나 매우 큰 블록의 압축 해제 속도는 2배 정도 느려질 수 있습니다. 또한 큰 블록에는 많은 메모리를 소비하게 됩니다.


틱 포장 풀기

포장을 풀 때 포장된 틱의 수를 아는 것이 바람직합니다. 수신기 배열은 이 크기를 가져야 합니다.

ArrayResize(Ticks3,Amount);

예를 들어 파일에 크기를 저장할 수 있습니다. 그런 다음 포장을 풀 때 사용합니다.

크기를 알 수 없는 경우 블록의 틱 수만큼 루프 내부의 크기를 변경할 수 있습니다.

       //slow down 
ArrayResize(Ticks3,total_ticks+ticks_per_block,10000000); //큰 배열 크기 조정 - 작은 블록을 덮어쓰는 것보다 느리게 작동합니다.


이 코드는 블록 단위로 틱을 가져옵니다. 큰 블록이 1개만 있는 경우에도 올바르게 계산합니다. 틱은 큰 배열로 수집되지 않지만 Strategy(Ticks3[j]) 전략에 의해 즉시 처리될 수 있습니다;

    while (ZIPpos<ArraySize(Ticks2)){
       nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos);//다음 블록의 크기를 4로 늘리십시오.

       uint s = ArrayCopy(tmp,Ticks2,0,ZIPpos,nextSize); // 다음 크기를 사용하여 새 블록을 tmp에 복사합니다.
       // 3배 느려짐 ArrayResize(Ticks3,total_ticks+ticks_per_block,10000000); //큰 배열 크기 조정 - 작은 블록 덮어쓰기보다 느리게 작동합니다.
       //total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks);//블록의 압축을 풀고 Ticks3에 추가합니다.
       
       total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,0); //블록의 압축을 풀고 Ticks3에서 덮어씁니다.
       ZIPpos+=nextSize;
       for (int j = 0; j < ticks; j++){ Strategy(Ticks3[j]);}//전략
    };


모든 블록의 틱을 하나의 큰 배열로 수집합니다:

    while (ZIPpos<ArraySize(Ticks2)){
       nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos);//다음 블록의 크기를 4로 늘리십시오.

       uint s = ArrayCopy(tmp,Ticks2,0,ZIPpos,nextSize); // 다음 크기를 사용하여 새 블록을 tmp에 복사합니다.
       //큰 배열 크기 조정 - 작은 블록을 덮어쓰는 것보다 느리게 작동합니다.
       total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks);//블록의 압축을 풀고 Ticks3에 추가합니다.
       
       //total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,0); //블록 압축을 풀고 Ticks3에 덮어씁니다.
       ZIPpos+=nextSize;
       //for (int j = 0; j < ticks; j++){ Strategy(Ticks3[j]);}//strategy
    };


또는 한 줄로 수집합니다. 하나의 블록만 기록해야 합니다. 그 이상이면 위의 두 가지 코드 변형을 사용하세요.

total_ticks=Compressor3.DeCompress(Ticks2,Ticks3);



MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/66201

