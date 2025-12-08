Participe de nossa página de fãs
KA-Gold Bot MT5 - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 152
- Avaliação:
-
- Publicado:
Nesse exemplo, foi implementado um botão para fechar todas as posições ativas de todos os instrumentos. Além da funcionalidade de processamento de eventos do botão, também são implementados métodos para fechar posições relativas ao nome do símbolo e contar o número de posições relativas ao nome do símbolo.
Esse é um script para exportar taxas e ticks do símbolo do gráfico atual para arquivos CSV compatíveis com o formato de exportação/importação do MT5.
Um filtro de volatilidade baseado em 3 ATRs: um ATR rápido, um ATR médio e um ATR lentoFunção para calcular o tamanho do lote a partir do risco por depósito
A função calcula o tamanho do lote de uma posição aberta. O preço de abertura de uma transação, o preço do nível de stop loss e o risco por transação em porcentagem do depósito são passados como parâmetros