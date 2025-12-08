CodeBaseSeções
Experts

Exemplo de botão clicável (fechar todas as posições) - expert para MetaTrader 5

Aleksandr Davydov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
97
Avaliação:
(4)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um exemplo de adição de botões para seus consultores.

Nesse exemplo, foi implementado um botão para fechar todas as posições ativas de todos os instrumentos.

Além da funcionalidade de processamento de eventos do botão, também foram implementados métodos para fechar posições relativas ao nome do símbolo e contar o número de posições relativas ao nome do símbolo.

    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/48267

