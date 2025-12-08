Participe de nossa página de fãs
Exemplo de botão clicável (fechar todas as posições) - expert para MetaTrader 5
Um exemplo de adição de botões para seus consultores.
Nesse exemplo, foi implementado um botão para fechar todas as posições ativas de todos os instrumentos.
Além da funcionalidade de processamento de eventos do botão, também foram implementados métodos para fechar posições relativas ao nome do símbolo e contar o número de posições relativas ao nome do símbolo.
