이 기능은 거래가 마감된 시간에 거래 요청으로 서버에 과부하가 걸리지 않도록 하는 데 유용합니다.

표시기는 반전 막대 다음 막대를 강조 표시합니다.

표시기를 사용하면 현재 고점/저점(프랙탈) 캔의 앞뒤 막대 수를 개별적으로 지정할 수 있습니다.

상승/하락 캔들 색상을 추적하는 히스토그램 막대가 있는 순수 틱 볼륨의 이동 평균입니다.