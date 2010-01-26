Смотри, как бесплатно скачать роботов
Bulls Bears Power - индикатор для MetaTrader 5
8720
Начинаем с простого. Индикатор получен путем сложения индикаторов Bears Power и Bulls Power.
