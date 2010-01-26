CodeBaseРазделы
Индикаторы

Bulls Bears Power - индикатор для MetaTrader 5

Vasiliy Smirnov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
8720
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Начинаем с простого. Индикатор получен путем сложения индикаторов Bears Power и Bulls Power.

Bulls Bears Power Indicator

