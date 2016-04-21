CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Bulls Bears Power - Indikator für den MetaTrader 5

Vasiliy Smirnov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
2094
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Lassen sie uns mit den einfachen Dingen beginnen. Der Indikator ist die Summe der Bears Power und Bulls Power Indikatoren.

Abbildung:

Bulls Bears Power Indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/58

Moving Averages, multi-timeframe [v03] Moving Averages, multi-timeframe [v03]

Moving Average Indikator, kann auf beliebige Zeiteinheit (höher oder tiefer als die des aktuellen Charts) angewendet werden. Beinhaltet: SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, and VIDYA

RSI multi-timeframe [v03] RSI multi-timeframe [v03]

RSI Indikator, kann auf beliebige Zeiteinheit (höher oder tiefer als die des aktuellen Charts) angewendet werden.

Die CGV Klasse zum Arbeiten mit globalen Variablen Die CGV Klasse zum Arbeiten mit globalen Variablen

Die CGV Klasse vereinfacht die Arbeit mit globalen Variablen des MetaTrader 5 Client Terminals.

FractalsPeriod FractalsPeriod

Ein Indikator mit dem Sie die Anzahl der Balken dediziert angeben können die vor bzw. nach dem aktuellen Hoch/Tief (Fractal) liegen müssen.