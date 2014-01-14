CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Dual Trix 15 e 30 - indicador para MetaTrader 5

q_import | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
q_import
Visualizações:
2691
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Dual Trix: 2 Médias Móveis.

Dual Trix 15 e 30

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/144

NRTR NRTR

O indicador NRTR (Trailing de Reversão Nick Rypock) desenha a linha base (suporte e resistência) e uma linha de alvo.

Expert Advisor "A Noite" Expert Advisor "A Noite"

Um Expert Advisor para negociação durante a noite.

Força dos Touros e Ursos (Bulls Bears Power) Força dos Touros e Ursos (Bulls Bears Power)

O indicador determina se os touros ou os ursos prevalecerão no mercado e plota a sua força.

Barra de Reversão Barra de Reversão

O indicador ajuda a encontrar a barra de reversão da tendência.