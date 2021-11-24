스토캐스틱 오실레이터는 주어진 기간 동안의 해당 가격 범위와 비교한 유가 증권의 종가의 위치를 비교합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 두개의 선으로 나타납니다. 메인 라인은 %K라고 합니다. 두번째 라인은 %D이고 %K의 이동 평균입니다. %K 선은 보통 선으로 표시되고 %D 선은 점선으로 표시됩니다.

스토캐스틱 오실레이터를 해석하는 방법은 여러가지가 있습니다. 세가지 잘 알려진 방법은 아래와 같습니다:



오실레이터(%K 또는 %D)가 특정 수준(예: 20) 아래로 떨어졌다가 그 수준 이상으로 상승할 때 매수합니다.오실레이터가 특정 수준(예: 80) 위로 상승한 후 그 아래로 떨어질 때 매도 수준;

%K선이 %D선 위로 상승할 때 매수하고 %K선이 %D선 아래로 떨어질 때 매도하십시오.

다이버전스를 기다립니다. 예를 들어, 가격이 일련의 새로운 고점을 만들고 있고 스토캐스틱 오실레이터가 이전 고점을 능가하지 못하는 경우입니다.

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)

계산:



스토캐스틱 오실레이터는 4개의 변수를 가집니다:



%K 기간. 스토캐스틱 계산을 위한 사용된 기간의 수입니다;

%K 슬로잉 기간. 이 변수는 %K의 평활을 위해 사용됩니다. 1의 값은 빠른 스토캐스틱으로 간주됩니다. 값 3은 느린 스토캐스틱으로 간주됩니다.

%D 기간. %K의 이동 평균을 계산하기 위해 사용된 기간의 수입니다;

%D 평활 메서드. %D를 계산하는 데 사용한 메서드(즉,지수,단순,평활, 또는가중치) 입니다.

%K의 공식은 다음과 같습니다:

%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100

설명:



CLOSE - 당일의 종가;

LOW(%K) - %K 기간 중 가장 낮은 값.

HIGH(%K) - %K 기간중 가장 높은 값.



%D 이동 평균은 다음 공식에 따라 계산됩니다:

%D = SMA(%K, N)

설명:

