코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) - MetaTrader 5용 지표

MetaQuotes | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
538
평가:
(37)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

스토캐스틱 오실레이터는 주어진 기간 동안의 해당 가격 범위와 비교한 유가 증권의 종가의 위치를 비교합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 두개의 선으로 나타납니다. 메인 라인은 %K라고 합니다. 두번째 라인은 %D이고 %K의 이동 평균입니다. %K 선은 보통 선으로 표시되고 %D 선은 점선으로 표시됩니다.

스토캐스틱 오실레이터를 해석하는 방법은 여러가지가 있습니다. 세가지 잘 알려진 방법은 아래와 같습니다:

  • 오실레이터(%K 또는 %D)가 특정 수준(예: 20) 아래로 떨어졌다가 그 수준 이상으로 상승할 때 매수합니다.오실레이터가 특정 수준(예: 80) 위로 상승한 후 그 아래로 떨어질 때 매도 수준;
  • %K선이 %D선 위로 상승할 때 매수하고 %K선이 %D선 아래로 떨어질 때 매도하십시오.
  • 다이버전스를 기다립니다. 예를 들어, 가격이 일련의 새로운 고점을 만들고 있고 스토캐스틱 오실레이터가 이전 고점을 능가하지 못하는 경우입니다.

스토캐스틱 오실레이터 지표

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)

계산:

스토캐스틱 오실레이터는 4개의 변수를 가집니다:

  • %K 기간. 스토캐스틱 계산을 위한 사용된 기간의 수입니다;
  • %K 슬로잉 기간. 이 변수는 %K의 평활을 위해 사용됩니다. 1의 값은 빠른 스토캐스틱으로 간주됩니다. 값 3은 느린 스토캐스틱으로 간주됩니다.
  • %D 기간. %K의 이동 평균을 계산하기 위해 사용된 기간의 수입니다;
  • %D 평활 메서드. %D를 계산하는 데 사용한 메서드(즉,지수,단순,평활, 또는가중치) 입니다.

%K의 공식은 다음과 같습니다:

%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100

설명:

  • CLOSE - 당일의 종가;
  • LOW(%K) - %K 기간 중 가장 낮은 값.
  • HIGH(%K) - %K 기간중 가장 높은 값.

%D 이동 평균은 다음 공식에 따라 계산됩니다:

%D = SMA(%K, N)

설명:

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/50

표준 편차 (StdDev) 표준 편차 (StdDev)

표준편차(StdDev)는 시장의 변동성을 측정합니다. 이 지표는 이동 평균과 관련된 가격 변동의 스케일을 나타냅니다.

Relative Vigor Index (RVI) Relative Vigor Index (RVI)

상대 활력 지수 지표(RVI)의 요점은 강세장에서 종가가 일반적으로 시가보다 높다는 것입니다.

얼티밋 오실레이터 얼티밋 오실레이터

얼티밋 오실레이터(Ultimate Oscillator)는 Larry Williams에 의해 개발되었습니다. 기간이 다른 3개의 오실레이터의 평균을 사용합니다.

볼륨 볼륨

볼륨 지표는 볼륨의 변경에 따라 다른 색상으로 볼륨을 표시합니다.