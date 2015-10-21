コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Stochastic Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ

2015-10-21
アップデート済み:
ストキャスティクス は、特定の期間における終値と価格範囲を比較します。

ストキャスティクスは2本のラインを描写します。メインの線は %K と呼ばれています。2番目の線は %Kの移動平均で、%D と呼ばれています。%K の線は一般的に実線で、%Dの線は通常点線で描写されます。

ストキャスティクスにはいくつかの利用法があります。一般的な３つの方法:

  • オシレーター（%Kか%D）が特定の値（例：20）より下がってから上がったときに買い。オシレーターが特定の値（例：80）よりも上がってから下がったときに売り。;
  • %Kが%Dを上抜けしたときに買い。%Kが%Dを下抜けしたときに売り。;
  • ダイバージェンス例えば、価格が次々に新しい高値をつけていて、ストキャスティクスがひとつ前の高値よりも下がった場合

Stochastic Oscillator Indicator

Stochastic Oscillator

計算:

ストキャスティクスには４つの変数があります。:

  • %K 期間 - ストキャスティクスの計算に使われる期間;
  • %K スロー期間 - %Kをスムージングする期間1はファストストキャスティクスとなり、3はスローストキャスティクスになります。;
  • %D 期間 - %Kの移動平均線を計算する期間;
  • %D スムージング期間 - 指数, 単純, 平滑, 加重の方法が%Dの計算に利用されます。

%Kの計算:

%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100

ただし:

  • CLOSE - 現在足の終値;
  • LOW(%K) - %K期間中の最安値;
  • HIGH(%K) - %K期間中の最高値

%Dの移動平均線は下の公式により算出:

%D = SMA(%K, N)

ただし:

