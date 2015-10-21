無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Stochastic Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
ストキャスティクス は、特定の期間における終値と価格範囲を比較します。
ストキャスティクスは2本のラインを描写します。メインの線は %K と呼ばれています。2番目の線は %Kの移動平均で、%D と呼ばれています。%K の線は一般的に実線で、%Dの線は通常点線で描写されます。
ストキャスティクスにはいくつかの利用法があります。一般的な３つの方法:
- オシレーター（%Kか%D）が特定の値（例：20）より下がってから上がったときに買い。オシレーターが特定の値（例：80）よりも上がってから下がったときに売り。;
- %Kが%Dを上抜けしたときに買い。%Kが%Dを下抜けしたときに売り。;
- ダイバージェンス例えば、価格が次々に新しい高値をつけていて、ストキャスティクスがひとつ前の高値よりも下がった場合
Stochastic Oscillator
計算:
ストキャスティクスには４つの変数があります。:
- %K 期間 - ストキャスティクスの計算に使われる期間;
- %K スロー期間 - %Kをスムージングする期間1はファストストキャスティクスとなり、3はスローストキャスティクスになります。;
- %D 期間 - %Kの移動平均線を計算する期間;
- %D スムージング期間 - 指数, 単純, 平滑, 加重の方法が%Dの計算に利用されます。
%Kの計算:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
ただし:
- CLOSE - 現在足の終値;
- LOW(%K) - %K期間中の最安値;
- HIGH(%K) - %K期間中の最高値
%Dの移動平均線は下の公式により算出:
%D = SMA(%K, N)
ただし:
- N - スムージング期間;
- SMA - 単純移動平均線.
Standard Deviation (StdDev)
標準偏差 (StdDev) は、相場のボラティリティを測ります。このインジケーターは移動平均線を中心として価格変化の規模を表示します。Relative Vigor Index (RVI)
Relative Vigor Index (RVI) の主なポイントは、ブル相場においては一般的に終値が始値よりも高いということです。
Ultimate Oscillator
アルティメットオシレーターは Larry Williams 氏によって開発されました。異なる期間の３つのオシレーターの平均を使います。Volume Rate of Change (VROC)
Volume Rate of Change (VROC) は、ボリュームのトレンドが動く方向を示します。