Der technische Indikator Stochastic Oszillator setzt den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seiner Kursspanne über eine bestimmte Zeitperiode in Beziehung.

Der Stochastic Oszillator wird mit zwei Linien dargestellt. Die Hauptlinie wird als %K bezeichnet. Die zweite Linie, als %D bezeichnet, ist ein Gleitender Durchschnitt von %K. Die %K Linie wird üblicherweise als durchgezogenen Linie, die %D Linie als gestrichelte Linie dargestellt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten den Stochastic Oszillator zu interpretieren. Drei populäre Methoden beinhalten:



Kaufen wenn der Oszillator (entweder %K oder %D) unter einen bestimmten Wert fällt (zum Beispiel 20) und dann über diesen Wert steigt. Vekaufen wenn der Oszillator über einen bestimmten Wert steigt (zum Beispiel 80) und dann unter diesen Wert fällt.

Kaufen wenn die %K Linie über die %D Linie steigt, verkaufen wenn die %K Linie unter die %D Linie fällt.

Suche nach Divergenzen. Zum Beispiel: Die Kurse erreichen eine Reihe von neuen Hochs aber der Stochastic Oszillator kann seine vorherigen Hochs nicht überwinden.

Abbildung:



Stochastic Oszillator

Berechnung:



Der Stochastic Oszillator hat vier Variablen:



%K Periode. Das ist die Anzahl der Zeitperioden die in der Berechnung verwendet werden.

%K Glättungsperiode. Dieser Wert kontrolliert die interne Glättung von %K. Eine Wert von 1 entspricht einer schnellen Stochastik, ein Wert von 3 entspricht einer langsamen Stochastik.

%D Periode. Das ist die Anzahl der Zeitperioden die verwendet werden um den Gleitender Durchschnitt von %K zu berchnen.

%D Glättungsmethode. Die Methode die verwendet wird um %D zu berechnen (d.h. Exponentiell, Einfach, Geglättet oder Gewichtet).

Die Formel für %K ist:

%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100

wobei:



CLOSE - Heutiger Schlusskurs

LOW(%K) - das niedrigste Tief innerhalb von %K Perioden

HIGH(%K) - das höchste Hoch innerhalb von %K Perioden



Der Gleitende Durchschnitt %D wird nach der Formel berechnet:

%D = SMA(%K, N)

wobei:

