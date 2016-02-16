und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Stochastic Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2239
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der technische Indikator Stochastic Oszillator setzt den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seiner Kursspanne über eine bestimmte Zeitperiode in Beziehung.
Der Stochastic Oszillator wird mit zwei Linien dargestellt. Die Hauptlinie wird als %K bezeichnet. Die zweite Linie, als %D bezeichnet, ist ein Gleitender Durchschnitt von %K. Die %K Linie wird üblicherweise als durchgezogenen Linie, die %D Linie als gestrichelte Linie dargestellt.
Es gibt mehrere Möglichkeiten den Stochastic Oszillator zu interpretieren. Drei populäre Methoden beinhalten:
- Kaufen wenn der Oszillator (entweder %K oder %D) unter einen bestimmten Wert fällt (zum Beispiel 20) und dann über diesen Wert steigt. Vekaufen wenn der Oszillator über einen bestimmten Wert steigt (zum Beispiel 80) und dann unter diesen Wert fällt.
- Kaufen wenn die %K Linie über die %D Linie steigt, verkaufen wenn die %K Linie unter die %D Linie fällt.
- Suche nach Divergenzen. Zum Beispiel: Die Kurse erreichen eine Reihe von neuen Hochs aber der Stochastic Oszillator kann seine vorherigen Hochs nicht überwinden.
Abbildung:
Stochastic Oszillator
Berechnung:
Der Stochastic Oszillator hat vier Variablen:
- %K Periode. Das ist die Anzahl der Zeitperioden die in der Berechnung verwendet werden.
- %K Glättungsperiode. Dieser Wert kontrolliert die interne Glättung von %K. Eine Wert von 1 entspricht einer schnellen Stochastik, ein Wert von 3 entspricht einer langsamen Stochastik.
- %D Periode. Das ist die Anzahl der Zeitperioden die verwendet werden um den Gleitender Durchschnitt von %K zu berchnen.
- %D Glättungsmethode. Die Methode die verwendet wird um %D zu berechnen (d.h. Exponentiell, Einfach, Geglättet oder Gewichtet).
Die Formel für %K ist:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
wobei:
- CLOSE - Heutiger Schlusskurs
- LOW(%K) - das niedrigste Tief innerhalb von %K Perioden
- HIGH(%K) - das höchste Hoch innerhalb von %K Perioden
Der Gleitende Durchschnitt %D wird nach der Formel berechnet:
%D = SMA(%K, N)
wobei:
- N - Glättungsperiode
- SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/50
Die Standardabweichung Standard Deviation (StdDev) misst die Volatilität des Marktes. Dieser Indikator bewertet das Ausmaß der Preisänderung im Verhältnis zum Gleitenden Durchschnitt.Relative Vigor Index (RVI)
Das Hauptaugenmerk des Indikators Relative Vigor Index (RVI) liegt auf der Tatsache dass in einem Bullenmarkt der Schlusskurs regelmäßig über dem Eröffnungskurs liegt.
Der Ultimate Oszillator wurde von Larry Williams entwickelt. Er verwendet den Durchschnitt von drei Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.Volumes
Der Indikator Volumes zeigt das Volumen in Abhängigkeit von dessen Änderung in unterschiedlichen Farben.