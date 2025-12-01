Unisciti alla nostra fan page
Trader ONNX - sistema esperto per MetaTrader 5
Un archivio dei modelli dell'articolo. È possibile addestrare i propri, perché i modelli possono essere molto diversi, a seconda degli iperparametri di addestramento.
I modelli di apprendimento automatico sono addestrati in Python e convertiti in formato ONNX. Non è necessario modificare i parametri e il codice nell'encludnik.
Le impostazioni sono semplici:
sinput double MaximumRisk=0.001; //Coefficiente di lotto progressivo sinput double ManualLot=0; //Lotto fisso sinput ulong OrderMagic = 666; //Ordini magici input int max_orders = 1; //Numero di ordini input int stoploss = 2000; /Stop loss input int takeprofit = 2000; //Appropriazione del profitto input string comment = "The ONNX EA";
Ma è possibile aggiungere i propri filtri per cercare di migliorare il trading dei modelli.
Almeno è possibile ottimizzare stoploss e take profit, su qualsiasi timeframe.
Il modello è collegato tramite un file di intestazione, ad es:
#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>
31 marzo 2024. Aggiunti esempi dall'articolo sul "clustering".
Bot "ONNX Trader Clusters", modelli ONNX e file di inclusione. Il clustering viene effettuato con il metodo k-means.
L'addestramento viene effettuato dal 2010 al 2020. Inoltro - dal 2020 al 2024.
Il bot"Onnx Trader" supporta il secondo metodo di formazione dell'articolo"Matching trades using clustering".
A tal fine, collegare il file iniclude <EURUSD ONNX include10.mqh>, che richiamerà i modelli corrispondenti "catmodel10.onnx" e "catmodel_m10.onnx".
I modelli sono stati addestrati su EURUSD H1, ma possono essere utilizzati su qualsiasi timeframe!
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48482
