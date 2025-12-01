请观看如何免费下载自动交易
文章 中的模型存档。您可以训练自己的模型，因为模型会因训练超参数的不同而有很大差异。
机器学习模型用 Python 训练，并转换为 ONNX 格式。你不需要在 encludnik 中更改它们的参数和代码。
设置很简单：
sinput double MaximumRisk=0.001; //地段递增系数 sinput double ManualLot=0; //固定地段 sinput ulong OrderMagic = 666; //订购魔术 input int max_orders = 1; //订单号 input int stoploss = 2000; /止损 input int takeprofit = 2000; //获取利润 input string comment = "The ONNX EA";
但您可以添加自己的过滤器，尝试让模型更好地进行交易。
至少您可以在任何时间范围内优化止损和止盈。
模型通过头文件连接，例如
#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>
2024 年 3 月 31 日。添加了 "集群"文章中的示例。
"ONNX Trader Clusters "机器人、ONNX 模型和包含文件。聚类采用 k-means 方法。
训练时间为 2010 年至 2020 年。远期 - 从 2020 年到 2024 年。
Onnx Trader"机器人支持文章 "使用聚类匹配交易"中的第二种训练方法。
为此，请连接 iniclude 文件 <EURUSD ONNX include10.mqh>，这将调出相应的模型 "catmodel10.onnx "和 "catmodel_m10.onnx"。
模型是在欧元兑美元 H1 上训练的，但可用于任何时间框架！
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48482
