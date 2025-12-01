Makaledeki modellerin bir arşivi. Kendi modelinizi eğitebilirsiniz, çünkü modeller eğitim hiperparametrelerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Makine öğrenimi modelleri Python'da eğitilir ve ONNX formatına dönüştürülür. Parametrelerini ve kodlarını encludnik'te değiştirmenize gerek yoktur.

Ayarlar basittir:

sinput double MaximumRisk= 0.001 ; sinput double ManualLot= 0 ; sinput ulong OrderMagic = 666 ; input int max_orders = 1 ; input int stoploss = 2000 ; input int takeprofit = 2000 ; input string comment = "The ONNX EA" ;

Ancak modellerin daha iyi işlem yapmasını sağlamak için kendi filtrelerinizi ekleyebilirsiniz.

En azından stoploss'u optimize edebilir ve herhangi bir zaman diliminde kar elde edebilirsiniz

Model bir başlık dosyası aracılığıyla bağlanır, örn:

#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>





31 Mart 2024. "Kümeleme" hakkındaki makaleden örnekler eklendi.



"ONNX Trader Clusters" botu, ONNX modelleri ve include dosyası. Kümeleme k-ortalamalar yöntemi ile yapılmıştır.

Eğitim 2010'dan 2020'ye kadar yapılır. İleriye doğru - 2020'den 2024'e kadar.





"Onnx Trader" botu,"Kümeleme kullanarak işlemleri eşleştirme" makalesindeki ikinci eğitim yöntemini destekler

Bunu yapmak için, ilgili "catmodel10.onnx" ve "catmodel_m10.onnx" modellerini çekecek olan <EURUSD ONNX include10.mqh> iniclude dosyasını bağlayın







