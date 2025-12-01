Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
ONNX Tüccar - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
- Görüntülemeler:
- 27
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Makaledeki modellerin bir arşivi. Kendi modelinizi eğitebilirsiniz, çünkü modeller eğitim hiperparametrelerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.
Makine öğrenimi modelleri Python'da eğitilir ve ONNX formatına dönüştürülür. Parametrelerini ve kodlarını encludnik'te değiştirmenize gerek yoktur.
Ayarlar basittir:
sinput double MaximumRisk=0.001; //Progressive lot katsayısı sinput double ManualLot=0; //Sabit lot sinput ulong OrderMagic = 666; //Sihirli siparişler input int max_orders = 1; //Sipariş numarası input int stoploss = 2000; //Kaybı durdur input int takeprofit = 2000; /Kar elde etmek input string comment = "The ONNX EA";
Ancak modellerin daha iyi işlem yapmasını sağlamak için kendi filtrelerinizi ekleyebilirsiniz.
En azından stoploss'u optimize edebilir ve herhangi bir zaman diliminde kar elde edebilirsiniz
Model bir başlık dosyası aracılığıyla bağlanır, örn:
#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>
31 Mart 2024. "Kümeleme" hakkındaki makaleden örnekler eklendi.
"ONNX Trader Clusters" botu, ONNX modelleri ve include dosyası. Kümeleme k-ortalamalar yöntemi ile yapılmıştır.
Eğitim 2010'dan 2020'ye kadar yapılır. İleriye doğru - 2020'den 2024'e kadar.
"Onnx Trader" botu,"Kümeleme kullanarak işlemleri eşleştirme" makalesindeki ikinci eğitim yöntemini destekler
Bunu yapmak için, ilgili "catmodel10.onnx" ve "catmodel_m10.onnx" modellerini çekecek olan <EURUSD ONNX include10.mqh> iniclude dosyasını bağlayın
Modeller EURUSD H1 üzerinde eğitilmiştir, ancak herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir!
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48482
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, ColorLaguerre göstergesi tarafından oluşturulan osilatör çizgisinin rengindeki bir değişikliktir.ColorJFatl göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. ColorJFatl gösterge renk değişimi, pozisyon açmak için bir sinyal görevi görür.
Bu kütüphane, MetaQuotes tarafından yayınlanan ErrorDescription.mqh kütüphanesinin bazı özellikler eklenerek güncellenmiş bir sürümüdür.NonLagDot göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, NonLagDot göstergesinin rengindeki bir değişikliktir.