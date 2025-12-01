Kod TabanıBölümler
cebe
Uzman Danışmanlar

ONNX Tüccar - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Maxim Dmitrievsky
Görüntülemeler:
27
Derecelendirme:
(9)
Yayınlandı:
Genişlet (23) Daralt (23)
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Makaledeki modellerin bir arşivi. Kendi modelinizi eğitebilirsiniz, çünkü modeller eğitim hiperparametrelerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Makine öğrenimi modelleri Python'da eğitilir ve ONNX formatına dönüştürülür. Parametrelerini ve kodlarını encludnik'te değiştirmenize gerek yoktur.

Ayarlar basittir:

sinput double   MaximumRisk=0.001;      	//Progressive lot katsayısı
sinput double   ManualLot=0;                    //Sabit lot
sinput ulong     OrderMagic = 666;              //Sihirli siparişler
input int max_orders = 1;                       //Sipariş numarası
input int stoploss = 2000;                      //Kaybı durdur
input int takeprofit = 2000;                    /Kar elde etmek
input string comment = "The ONNX EA";

Ancak modellerin daha iyi işlem yapmasını sağlamak için kendi filtrelerinizi ekleyebilirsiniz.

En azından stoploss'u optimize edebilir ve herhangi bir zaman diliminde kar elde edebilirsiniz

Model bir başlık dosyası aracılığıyla bağlanır, örn:

#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>


31 Mart 2024. "Kümeleme" hakkındaki makaleden örnekler eklendi.

"ONNX Trader Clusters" botu, ONNX modelleri ve include dosyası. Kümeleme k-ortalamalar yöntemi ile yapılmıştır.

Eğitim 2010'dan 2020'ye kadar yapılır. İleriye doğru - 2020'den 2024'e kadar.


"Onnx Trader" botu,"Kümeleme kullanarak işlemleri eşleştirme" makalesindeki ikinci eğitim yöntemini destekler

Bunu yapmak için, ilgili "catmodel10.onnx" ve "catmodel_m10.onnx" modellerini çekecek olan <EURUSD ONNX include10.mqh> iniclude dosyasını bağlayın



Modeller EURUSD H1 üzerinde eğitilmiştir, ancak herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir!

    MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48482

