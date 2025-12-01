당사 팬 페이지에 가입하십시오
기사의 모델 아카이브입니다. 학습 하이퍼파라미터에 따라 모델이 크게 달라질 수 있으므로 직접 학습할 수 있습니다.
머신 러닝 모델은 Python으로 학습되고 ONNX 형식으로 변환됩니다. 엔클루즈닉에서 매개변수와 코드를 변경할 필요가 없습니다.
설정은 간단합니다:
sinput double MaximumRisk=0.001; //프로그레시브 로트 계수 sinput double ManualLot=0; //고정 로트 sinput ulong OrderMagic = 666; //주문 마법 input int max_orders = 1; //주문 번호 input int stoploss = 2000; //손실 중지 input int takeprofit = 2000; //수익 창출 input string comment = "The ONNX EA";
하지만 자신만의 필터를 추가하여 모델을 더 잘 거래하도록 만들 수 있습니다.
적어도 어떤 시간대에든 손절과 이익 실현을 최적화할 수 있습니다.
모델은 헤더 파일을 통해 연결됩니다:
#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>
2024년 3월 31일. "클러스터링"에 대한 기사에서 예제를 추가했습니다.
"ONNX 트레이더 클러스터" 봇, ONNX 모델 및 포함 파일. 클러스터링은 K-평균 방법으로 수행됩니다.
훈련은 2010년부터 2020년까지 이루어집니다. 앞으로 - 2020년부터 2024년까지.
"Onnx 트레이더" 봇은"클러스터링을 이용한 거래 매칭" 문서에서 두 번째 훈련 방법을 지원합니다.
이렇게하려면 포함 파일 <EURUSD ONNX include10.mqh>를 연결하면 해당 모델 "catmodel10.onnx"및 "catmodel_m10.onnx"를 가져옵니다.
모델은 EURUSD H1에 대해 훈련되었지만 모든 기간에 사용할 수 있습니다!
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/48482
