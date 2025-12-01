기사의 모델 아카이브입니다. 학습 하이퍼파라미터에 따라 모델이 크게 달라질 수 있으므로 직접 학습할 수 있습니다.

머신 러닝 모델은 Python으로 학습되고 ONNX 형식으로 변환됩니다. 엔클루즈닉에서 매개변수와 코드를 변경할 필요가 없습니다.

설정은 간단합니다:

sinput double MaximumRisk= 0.001 ; sinput double ManualLot= 0 ; sinput ulong OrderMagic = 666 ; input int max_orders = 1 ; input int stoploss = 2000 ; input int takeprofit = 2000 ; input string comment = "The ONNX EA" ;

하지만 자신만의 필터를 추가하여 모델을 더 잘 거래하도록 만들 수 있습니다.

적어도 어떤 시간대에든 손절과 이익 실현을 최적화할 수 있습니다.

모델은 헤더 파일을 통해 연결됩니다:

#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>





2024년 3월 31일. "클러스터링"에 대한 기사에서 예제를 추가했습니다.



"ONNX 트레이더 클러스터" 봇, ONNX 모델 및 포함 파일. 클러스터링은 K-평균 방법으로 수행됩니다.

훈련은 2010년부터 2020년까지 이루어집니다. 앞으로 - 2020년부터 2024년까지.





"Onnx 트레이더" 봇은"클러스터링을 이용한 거래 매칭" 문서에서 두 번째 훈련 방법을 지원합니다.

이렇게하려면 포함 파일 <EURUSD ONNX include10.mqh>를 연결하면 해당 모델 "catmodel10.onnx"및 "catmodel_m10.onnx"를 가져옵니다.







