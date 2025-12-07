O MetaTrader 5 permite que você exporte/importe taxas e ticks de/para a caixa de diálogo "Symbols". Devido a algumas limitações, a exportação de ticks pode não abranger todo o histórico necessário (disponível). Esse script permite que você exporte todo o histórico ou qualquer parte dele no mesmo formato CSV usado pelos recursos padrão de exportação/importação.

O script usa o símbolo do gráfico atual. Seu histórico de taxas e ticks em um determinado intervalo de datas é salvo em 2 arquivos CSV (na pasta MQL5/Files). Os nomes dos arquivos incluem o nome do símbolo, o período de tempo (para taxas) e o intervalo de datas.

Parâmetros de entrada



FilterStart - primeira data-hora para iniciar o processamento;

FilterStop - última data-hora a ser processada (até, mas não incluindo);

Por padrão, ambos os parâmetros são 0, o que significa todo o histórico disponível.