Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files - script para MetaTrader 5
- 97
-
O MetaTrader 5 permite que você exporte/importe taxas e ticks de/para a caixa de diálogo "Symbols". Devido a algumas limitações, a exportação de ticks pode não abranger todo o histórico necessário (disponível). Esse script permite que você exporte todo o histórico ou qualquer parte dele no mesmo formato CSV usado pelos recursos padrão de exportação/importação.
O script usa o símbolo do gráfico atual. Seu histórico de taxas e ticks em um determinado intervalo de datas é salvo em 2 arquivos CSV (na pasta MQL5/Files). Os nomes dos arquivos incluem o nome do símbolo, o período de tempo (para taxas) e o intervalo de datas.
Parâmetros de entrada
- FilterStart - primeira data-hora para iniciar o processamento;
- FilterStop - última data-hora a ser processada (até, mas não incluindo);
Por padrão, ambos os parâmetros são 0, o que significa todo o histórico disponível.
