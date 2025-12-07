Ставь лайки и следи за новостями
MetaTrader 5 позволяет экспортировать/импортировать курсы и тики из/в диалог "Символы". Из-за некоторых ограничений экспорт тиков может не охватывать всю требуемую (доступную) историю. Данный скрипт позволяет экспортировать всю историю или любую ее часть в тот же CSV-формат, который используется стандартными средствами экспорта/импорта.
Скрипт использует символ текущего графика. Его история курсов и тиков в заданном диапазоне дат сохраняется в 2 CSV-файла (в папке MQL5/Files). В именах файлов указывается название символа, таймфрейм (для курсов), диапазон дат.
Входные параметры
- FilterStart - первое время начала обработки;
- FilterStop - последнее время обработки (до, но не включая);
По умолчанию оба параметра равны 0, что означает всю доступную историю.
