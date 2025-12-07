CodeBaseРазделы
Скрипты

Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files - скрипт для MetaTrader 5

Stanislav Korotky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MetaTrader 5 позволяет экспортировать/импортировать курсы и тики из/в диалог "Символы". Из-за некоторых ограничений экспорт тиков может не охватывать всю требуемую (доступную) историю. Данный скрипт позволяет экспортировать всю историю или любую ее часть в тот же CSV-формат, который используется стандартными средствами экспорта/импорта.

Скрипт использует символ текущего графика. Его история курсов и тиков в заданном диапазоне дат сохраняется в 2 CSV-файла (в папке MQL5/Files). В именах файлов указывается название символа, таймфрейм (для курсов), диапазон дат.

Входные параметры

  • FilterStart - первое время начала обработки;
  • FilterStop - последнее время обработки (до, но не включая);

По умолчанию оба параметра равны 0, что означает всю доступную историю.

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48293

