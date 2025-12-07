Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files - script pour MetaTrader 5
- Vues:
- 14
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
MetaTrader 5 vous permet d'exporter/importer des taux et des ticks depuis/vers la boîte de dialogue "Symboles". En raison de certaines limitations, l'exportation des ticks peut ne pas couvrir tout l'historique requis (disponible). Ce script vous permet d'exporter tout ou partie de l'historique dans le même format CSV que celui utilisé par les fonctions d'exportation/importation standard.
Le script utilise le symbole du graphique actuel. L'historique des taux et des ticks dans une plage de dates donnée est enregistré dans 2 fichiers CSV (dans le dossier MQL5/Files). Les noms des fichiers comprennent le nom du symbole, la période (pour les taux), la plage de dates.
Paramètres d'entrée
- FilterStart - première date à partir de laquelle le traitement doit commencer ;
- FilterStop - dernière date à laquelle le traitement doit être effectué (jusqu'à, mais sans inclure) ;
Par défaut, les deux paramètres sont à 0, ce qui signifie que tout l'historique est disponible.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/48293
Il s'agit d'un zigzag qui crée de nouveaux points d'inflexion en zigzag en fonction du franchissement d'un seuil de volatilité.IncColors
Une classe avec un ensemble de fonctions pour travailler avec la couleur. Fonctions de conversion des coordonnées de couleur et autres fonctions.
The indicator plots the chart of the specified symbol in a separate window.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).