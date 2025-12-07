MetaTrader 5 vous permet d'exporter/importer des taux et des ticks depuis/vers la boîte de dialogue "Symboles". En raison de certaines limitations, l'exportation des ticks peut ne pas couvrir tout l'historique requis (disponible). Ce script vous permet d'exporter tout ou partie de l'historique dans le même format CSV que celui utilisé par les fonctions d'exportation/importation standard.

Le script utilise le symbole du graphique actuel. L'historique des taux et des ticks dans une plage de dates donnée est enregistré dans 2 fichiers CSV (dans le dossier MQL5/Files). Les noms des fichiers comprennent le nom du symbole, la période (pour les taux), la plage de dates.

Paramètres d'entrée



FilterStart - première date à partir de laquelle le traitement doit commencer ;

FilterStop - dernière date à laquelle le traitement doit être effectué (jusqu'à, mais sans inclure) ;

Par défaut, les deux paramètres sont à 0, ce qui signifie que tout l'historique est disponible.