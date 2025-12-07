CodeBaseSeções
Statistical Zigzag - indicador para MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Nesse ziguezague, um novo ponto de oscilação é confirmado quando o preço ultrapassa o limite de volatilidade. A volatilidade é definida como o desvio padrão atual × multiplicador.

Em vez de procurar por máximos/mínimos absolutos em uma profundidade fixa, ele avalia os extremos em relação ao nível de volatilidade local e considera o preço mais extremo dentro do movimento que acionou o limite. Como o desvio padrão evolui barra a barra, o limite se adapta dinamicamente às mudanças nas condições do mercado.

Uma linha horizontal se estende a partir da última oscilação confirmada, projetando um limite estatisticamente significativo: é provável que o preço a respeite com um salto ou a ultrapasse com um rompimento.

Há muitas maneiras de ver esse indicador. Em uma tendência de baixa, você poderia ver o movimento do preço acima do nível projetado como ruído e colocar um stop de venda logo abaixo da linha, ou entrar diretamente no nível - e sair no ponto de equilíbrio se o preço divergir repentinamente contra a negociação.

Entender os inputs:

  • Um comprimento maior significará que as pernas serão mais longas (e haverá menos pontos de virada); da mesma forma, um comprimento menor causará mais pontos de virada e as pernas em ziguezague serão mais curtas
  • Um multiplicador de volatilidade maior significa que o limite é mais difícil de ser acionado - pernas mais rígidas; um multiplicador de volatilidade menor significa que o limite é mais fácil de ser acionado - pernas mais responsivas


Ziguezague estatístico com base no desvio padrão


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/65723

