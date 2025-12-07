MetaTrader 5 ermöglicht Ihnen den Export/Import von Kursen und Ticks aus dem Dialogfeld "Symbole" bzw. dorthin. Aufgrund einiger Einschränkungen deckt der Export von Ticks möglicherweise nicht die gesamte erforderliche (verfügbare) Historie ab. Mit diesem Skript können Sie die gesamte Historie oder einen Teil davon in das gleiche CSV-Format exportieren, das auch von den Standard-Export-/Importfunktionen verwendet wird.

Das Skript verwendet das Symbol des aktuellen Charts. Seine Historie von Kursen und Ticks in einem bestimmten Datumsbereich wird in 2 CSV-Dateien (im Ordner MQL5/Files) gespeichert. Die Dateinamen enthalten den Symbolnamen, den Zeitrahmen (für Kurse) und den Datumsbereich.

Eingabeparameter



FilterStart - erster Zeitpunkt, ab dem die Verarbeitung beginnen soll;

FilterStop - letzter zu verarbeitender Zeitpunkt (bis zu, aber nicht einschließlich);

Standardmäßig sind beide Parameter 0, was bedeutet, dass die gesamte verfügbare Historie verarbeitet wird.