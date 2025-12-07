MetaTrader 5では、"Symbols "ダイアログから、または "Symbols "ダイアログへ、レートとティックをエクスポート/インポートすることができます。いくつかの制限により、ティックのエクスポートは必要な（利用可能な）履歴をすべてカバーしない場合があります。このスクリプトを使用すると、履歴全体またはその一部を、標準のエクスポート/インポート機能で使用されるのと同じCSV形式でエクスポートすることができます。

スクリプトは現在のチャートのシンボルを使用します。指定した日付範囲のレートとティックの履歴が2つのCSVファイル（MQL5/Filesフォルダ内）に保存されます。ファイル名には、シンボル名、時間枠（レート用）、日付範囲が含まれる。

入力パラメータ



FilterStart - 処理を開始する最初の日時；

FilterStop - 処理を開始する最後の日付；

デフォルトでは、両パラメーターとも0であり、これは利用可能な全履歴を意味する。