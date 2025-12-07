無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files - MetaTrader 5のためのスクリプト
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaTrader 5では、"Symbols "ダイアログから、または "Symbols "ダイアログへ、レートとティックをエクスポート/インポートすることができます。いくつかの制限により、ティックのエクスポートは必要な（利用可能な）履歴をすべてカバーしない場合があります。このスクリプトを使用すると、履歴全体またはその一部を、標準のエクスポート/インポート機能で使用されるのと同じCSV形式でエクスポートすることができます。
スクリプトは現在のチャートのシンボルを使用します。指定した日付範囲のレートとティックの履歴が2つのCSVファイル（MQL5/Filesフォルダ内）に保存されます。ファイル名には、シンボル名、時間枠（レート用）、日付範囲が含まれる。
入力パラメータ
- FilterStart - 処理を開始する最初の日時；
- FilterStop - 処理を開始する最後の日付；
デフォルトでは、両パラメーターとも0であり、これは利用可能な全履歴を意味する。
