Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files - script per MetaTrader 5
- 6
MetaTrader 5 consente di esportare/importare tassi e tick da/verso la finestra di dialogo "Simboli". A causa di alcune limitazioni, l'esportazione dei tick potrebbe non coprire tutta la cronologia richiesta (disponibile). Questo script consente di esportare l'intera cronologia o una parte di essa nello stesso formato CSV utilizzato dalle funzioni di esportazione/importazione standard.
Lo script utilizza il simbolo del grafico corrente. La sua storia di tassi e tick in un determinato intervallo di date viene salvata in 2 file CSV (nella cartella MQL5/Files). I nomi dei file includono il nome del simbolo, l'intervallo di tempo (per i tassi) e l'intervallo di date.
Parametri di ingresso
- FilterStart - primo datetime da cui iniziare l'elaborazione;
- FilterStop - ultimo datetime da elaborare (fino a, ma non incluso);
Per impostazione predefinita, entrambi i parametri sono 0, il che significa l'intera cronologia disponibile.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48293
