CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Script

Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files - script per MetaTrader 5

Stanislav Korotky | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
6
Valutazioni:
(8)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

MetaTrader 5 consente di esportare/importare tassi e tick da/verso la finestra di dialogo "Simboli". A causa di alcune limitazioni, l'esportazione dei tick potrebbe non coprire tutta la cronologia richiesta (disponibile). Questo script consente di esportare l'intera cronologia o una parte di essa nello stesso formato CSV utilizzato dalle funzioni di esportazione/importazione standard.

Lo script utilizza il simbolo del grafico corrente. La sua storia di tassi e tick in un determinato intervallo di date viene salvata in 2 file CSV (nella cartella MQL5/Files). I nomi dei file includono il nome del simbolo, l'intervallo di tempo (per i tassi) e l'intervallo di date.

Parametri di ingresso

  • FilterStart - primo datetime da cui iniziare l'elaborazione;
  • FilterStop - ultimo datetime da elaborare (fino a, ma non incluso);

Per impostazione predefinita, entrambi i parametri sono 0, il che significa l'intera cronologia disponibile.

    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48293

    Statistical Zigzag Statistical Zigzag

    Si tratta di uno zigzag che crea nuovi punti di svolta a zigzag in base al superamento di una soglia di volatilità.

    IncColori IncColori

    Una classe con una serie di funzioni per lavorare con il colore. Funzioni di conversione delle coordinate cromatiche e altre funzioni.

    BullsBearsEyes BullsBearsEyes

    The sum of Bears Power and Bulls Power technical indicators values averaged using Laguerre algorithm.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).