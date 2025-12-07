MetaTrader 5 允许您在 "符号 "对话框中导出/导入汇率和点数。由于某些限制，点差的导出可能无法涵盖所有必要的（可用的）历史记录。该脚本允许您将整个历史记录或其任何部分导出为标准导出/导入工具所使用的 CSV 格式。

脚本使用当前图表的符号。其在给定日期范围内的汇率和刻度线历史会保存到 2 个 CSV 文件中（在 MQL5/Files 文件夹中）。文件名包括符号名称、时间范围（汇率）、日期范围。

输入参数



FilterStart - 开始处理的第一个日期时间；

FilterStop - 处理的最后日期时间（截至但不包括）；

默认情况下，两个参数都为 0，即全部可用历史记录。