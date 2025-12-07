请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 146
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
MetaTrader 5 允许您在 "符号 "对话框中导出/导入汇率和点数。由于某些限制，点差的导出可能无法涵盖所有必要的（可用的）历史记录。该脚本允许您将整个历史记录或其任何部分导出为标准导出/导入工具所使用的 CSV 格式。
脚本使用当前图表的符号。其在给定日期范围内的汇率和刻度线历史会保存到 2 个 CSV 文件中（在 MQL5/Files 文件夹中）。文件名包括符号名称、时间范围（汇率）、日期范围。
输入参数
- FilterStart - 开始处理的第一个日期时间；
- FilterStop - 处理的最后日期时间（截至但不包括）；
默认情况下，两个参数都为 0，即全部可用历史记录。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/48293
Statistical Zigzag
它是一个 "之 "字形，根据通过波动阈值的情况创建新的 "之 "字形转折点TimeGMT library for the strategy tester
静态类，用于在策略测试器测试过程中修复 TimeGMT() 函数。
可点击按钮示例（关闭所有位置）
为顾问添加按钮的示例。 在此示例中，实现了一个按钮，用于关闭所有工具的所有有效仓位。 除按钮事件处理功能外，还实现了关闭相对于符号名称的仓位和计算相对于符号名称的仓位数量的方法。KA-Gold Bot MT5
KA-Gold Bot 是专为黄金设计的高级交易顾问，利用凯尔特纳通道策略和两条指数移动平均线（EMA）（10 期 EMA 和 200 期 EMA）的强大组合。运行原理：10 期 EMA 代表平均价格在 Keltner 波段上方/下方切入，确认上升趋势/下降趋势。价格高于 200 期 EMA 则支持上升趋势/下降趋势。考虑到过去 50 期的波动性，这表明上升/下降趋势强于前 10 期：M15