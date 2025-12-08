und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Beispiel für eine klickbare Schaltfläche (alle Positionen schließen) - Experte für den MetaTrader 5
- 26
Ein Beispiel für das Hinzufügen von Schaltflächen für Ihre Berater.
In diesem Beispiel wurde eine Schaltfläche implementiert, um alle aktiven Positionen für alle Instrumente zu schließen.
Neben der Funktionalität zur Verarbeitung von Schaltflächenereignissen sind auch Methoden zum Schließen von Positionen in Bezug auf den Symbolnamen und zum Zählen der Anzahl von Positionen in Bezug auf den Symbolnamen implementiert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/48267
