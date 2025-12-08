Kod TabanıBölümler
Uzman Danışmanlar

Tıklanabilir düğme örneği (tüm konumları kapat) - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Danışmanlarınız için düğme ekleme örneği.

Bu örnekte, tüm enstrümanlar için tüm aktif pozisyonları kapatmak üzere bir düğme uygulanmıştır.

Düğme olayı işleme işlevine ek olarak, sembol adına göre pozisyonları kapatma ve sembol adına göre pozisyon sayısını sayma yöntemleri de uygulanmıştır.

