为顾问添加按钮的示例。
在此示例中，实现了一个按钮，用于关闭所有工具的所有有效仓位。
除了按钮事件处理功能外，还实现了关闭相对于符号名称的仓位和计算相对于符号名称的仓位数量的方法。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48267
Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files
该脚本用于将当前图表符号的汇率和刻度值导出为与 MT5 导出/导入格式兼容的 CSV 文件。Statistical Zigzag
它是一个 "之 "字形，根据通过波动阈值的情况创建新的 "之 "字形转折点
KA-Gold Bot MT5
KA-Gold Bot 是专为黄金设计的高级交易顾问，利用凯尔特纳通道策略和两条指数移动平均线（EMA）（10 期 EMA 和 200 期 EMA）的强大组合。运行原理：10 期 EMA 代表平均价格在 Keltner 波段上方/下方切入，确认上升趋势/下降趋势。价格高于 200 期 EMA 则支持上升趋势/下降趋势。考虑到过去 50 期的波动性，这表明上升/下降趋势强于前 10 期：M15ATR Cycles
基于 3 个 ATR 的波动率过滤器：快速 ATR、中间 ATR 和慢速 ATR