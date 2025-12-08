Un exemple d'ajout de boutons pour vos conseillers.

Dans cet exemple, un bouton a été implémenté pour fermer toutes les positions actives pour tous les instruments.

En plus de la fonctionnalité de traitement des événements des boutons, des méthodes de fermeture des positions relatives au nom du symbole et de comptage du nombre de positions relatives au nom du symbole sont également implémentées.