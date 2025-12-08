Unisciti alla nostra fan page
Esempio di pulsante cliccabile (chiude tutte le posizioni) - sistema esperto per MetaTrader 5
Un esempio di aggiunta di pulsanti per i vostri consulenti.
In questo esempio, è stato implementato un pulsante per chiudere tutte le posizioni attive per tutti gli strumenti.
Oltre alla funzionalità di elaborazione degli eventi del pulsante, sono stati implementati anche i metodi per la chiusura delle posizioni relative al nome del simbolo e per il conteggio del numero di posizioni relative al nome del simbolo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48267
