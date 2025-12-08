CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

Esempio di pulsante cliccabile (chiude tutte le posizioni) - sistema esperto per MetaTrader 5

Aleksandr Davydov | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
18
Valutazioni:
(3)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Un esempio di aggiunta di pulsanti per i vostri consulenti.

In questo esempio, è stato implementato un pulsante per chiudere tutte le posizioni attive per tutti gli strumenti.

Oltre alla funzionalità di elaborazione degli eventi del pulsante, sono stati implementati anche i metodi per la chiusura delle posizioni relative al nome del simbolo e per il conteggio del numero di posizioni relative al nome del simbolo.

    Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48267

    Segnali multipli_PCH Segnali multipli_PCH

    Versione estesa dell'indicatore Price Channel, con 5 livelli. L'indicatore mostra i segnali per aprire/chiudere una posizione e i livelli di Stop Loss/Take Profit.

    DCC DCC

    L'indicatore visualizza il grafico del simbolo specificato in una finestra separata.

    KA-Gold Bot MT5 KA-Gold Bot MT5

    KA-Gold Bot è un consulente di trading avanzato progettato specificamente per l'oro, che utilizza la potente combinazione della strategia del canale di Keltner e di due medie mobili esponenziali (EMA) - l'EMA a 10 periodi e l'EMA a 200 periodi. Principio di funzionamento: L'EMA a 10 periodi rappresenta il taglio medio del prezzo sopra/sotto la banda di Keltner, a conferma di una tendenza al rialzo/al ribasso. Il prezzo che si trova al di sopra dell'EMA a 200 periodi supporta l'uptrend/downtrend. Ciò indica che il trend rialzista/ribassista è stato più forte rispetto ai 10 periodi precedenti, considerando la volatilità degli ultimi 50 periodi: M15

    Aklamavo Quarters Theory Aklamavo Quarters Theory

    This indicator implements the "Quarters Theory" - a technical analysis concept that divides price movement into four quarters around a central base level. It's designed to work with multiple asset types (Forex, stocks, commodities, etc.) and provides visual quarter levels on the chart.